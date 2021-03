Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na navýšení ošetřovného na 80 procent

Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na navýšení a rozšíření ošetřovného na 80 procent zpětně od 1. března. O postoji kabinetu informovala na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Zvýšit krizové ošetřovné kvůli zavřeným školám o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku navrhla skupina poslanců ze všech klubů kromě hnutí ANO. Praha 19:36 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Jsem si jistá, že i Sněmovna ho schválí, když se na něm shodli poslanci napříč politickým spektrem,“ uvedla Maláčová na twitteru.

Vláda dala souhlasné stanovisko poslaneckému návrhu na navýšení a rozšíření ošetřovného na 80 % zpětně od 1.3. Jsem si jistá, že i Sněmovna ho schválí, když se na něm shodli poslanci napříč polit. spektrem! Konečně si všichni uvědomili, že náklady pandemie nesmí nést jen rodiny.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Skupina poslanců z ČSSD, Pirátské strany, SPD, KSČM, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN navrhla vyplácet stejnou výši jako loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku.

