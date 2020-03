Od 8 do 10. Vláda projedná další změnu nákupní doby pro seniory, týkala by se větších prodejců

Nákupní doba vyhrazená pro seniory nad 65 let se může v následujících dnech znovu změnit. Informaci, kterou premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl pro Mladou frontu Dnes, potvrdil Radiožurnálu předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Vláda pravděpodobně schválí nařízení, podle kterého bude nový prodejní čas pro lidi nad 65 let od 8 do 10 hodin ráno. Týkat se to ale má jenom obchodů s plochou nad 200 metrů čtverečních. Praha 12:28 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naposledy byl pro důchodce v obchodech vyhrazený čas od 7 do 9 hodin ráno | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Menší obchody, které do upraveného znění opatření nebudou spadat, by si měli následně prodejní dobu zorganizovat samy. Majitelé malých prodejen by ale museli při nákupu důchodce upřednostnit. Lidé by tak měli mít ráno možnost si cestou do práce nebo z práce nakoupit.

Pokud vláda návrh schválí, bude to už třetí změna nákupních časů za posledních 5 dní. Naposledy byl pro důchodce v obchodech vyhrazený čas od 7 do 9 hodin ráno.