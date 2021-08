Vláda navýšila rozpočet na české předsednictví Evropské unii o 200 milionů

Vláda v pondělí navýšila rozpočet předsednictví Česka v EU v druhé polovině příštího roku o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Po zasedání kabinetu o tom informovala ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Zpráva o přípravách předsednictví, kterou v pondělí vláda projednávala, konstatovala, že v některých položkách zřejmě bude původní rozpočet 1,24 miliardy korun nedostatečný. Praha 15:57 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská unie (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Materiál hovoří také o dodatečném navýšení personálních kapacit o zhruba 30 míst ve státní službě a na stálém zastoupení v Bruselu. Podle ministryně by předsednictví bez navýšení rozpočtu nebylo na takové úrovni, aby dostatečně reprezentovalo.

„Byly znovu probrány personální, technické kapacity, částka byla kompromisem,“ uvedla Schillerová. O nejvíc peněz požádaly ministerstvo zahraničí a úřad vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil při přípravě rozpočtu předsednictví o jeho nepřekročitelnosti, protože nechce plýtvat. Na konci června po kritice ekonomů, investorů a dalších osobností, kteří pokládali původní částku 1,24 miliardy korun za nedostatečnou, uvedl, že celkový rozpočet ještě navýší požadavky jednotlivých ministerstev.

Zpráva o přípravách zmiňuje vysokou míru nejistot, a to jak z hlediska reálných cen plnění zakázek a výsledku partnerských řízení, tak nepředvídatelnosti co do formy budoucích jednání vzhledem k vývoji epidemie covidu-19 a politickému vývoji včetně v EU. Pro rok 2022 autoři zprávy požádali o navýšení rozpočtu na akce a komunikaci o 148,6 milionu korun. Zpráva také uvádí, že vysoce pravděpodobné budou další nepředvídatelné výdaje přímo v roce 2022.

Personální navýšení bude podle zprávy představovat náklady do zhruba 41,5 milionu korun. Podle původního návrhu mělo přitom Česko zaměstnat kvůli předsednictví 200 lidí, z toho 58 v Bruselu. O téměř deset milionů korun pak má být navýšen rozpočet úřadu vlády na zajištění akcí, při nichž bude gestorem.

Na rozpočet předsednictví zároveň podle autorů návrhu nesmí dopadnout plošné škrty obsažené v návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který počítá se snížením výdajů všech resortů o pět procent na provozní náklady.

Ekonomové a další osobnosti v druhé polovině června kritizovali rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu premiér a ministři věnují.

Pod dopis se podepsali například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer, biskup Václav Malý nebo hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Babiš ve zveřejněné reakci uvedl, že kabinet se na předsednictví svědomitě připravuje už od července 2018. Ve výzvě adresované kabinetu jsou podle něj mýty a polopravdy. Celkový rozpočet se dodatečně navýší o požadavky jednotlivých resortů, vysvětlil tehdy. Odmítl i to, že by mělo předsednictví trpět personální nouzí.

Celkově stát plánuje během předsednictví organizovat 265 akcí v Česku. Na Pražském hradě se má sejít summit premiérů a prezidentů, ministerstvo zahraničí bude navrhovat během předsednictví organizaci summitu EU-západní Balkán na úrovni hlav států a předsedů vlád a ke zvážení chce dát možné summity EU a USA a EU a Indie. Neformálních rad chce svolat 14.