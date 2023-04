Vláda má největší úkoly teprve před sebou a už teď je nepopulární. To není v pořádku, říká politolog

Kabinet Petra Fialy se blíží k poločasu svého funkčního období. Přestože vlády obvykle v této fázi ztrácejí popularitu jaksi automaticky, současný kabinet se v průzkumech propadá rekordně hluboko. „Ty největší úkoly, především sanace veřejných rozpočtů, to znamená také zvyšování daní, jsou teprve před ní a už teď po roce a půl je takto nepopulární,“ říká politolog Lukáš Valeš. Praha 9:27 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy nedostala v nedávném průzkumu od Čechů moc dobré vysvědčení. Považují ji za nejhorší od roku 2013 | Foto: Petr Hloušek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Vláda je jako chytrá horákyně 2.0. Ty největší úkoly – především sanace veřejných rozpočtů, zejména státního, to znamená taky zvyšování daní a další nepopulární věci – jsou teprve před ní a už teď po roce a půl je takto nepopulární,“ hodnotí politolog Lukáš Valeš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Souvislosti Plus. Moderuje Petr Dudek

„Zatímco většinou to bývá na konci vlád, tak tady už jsme po roce a půl. To opravdu signalizuje, že něco není v pořádku,“ zdůrazňuje.

Podle komentátora Jindřicha Šídla je třeba si uvědomit, že v tomto případě vycházíme z jednoho průzkumu CVVM.

„Je možná zajímavé říci i další, a tím nechci vládu hájit. Já si myslím, že vládne hůř, než její voliči z podzimu roku 2021 očekávali. A je taky otázka, jak velká byla ta očekávání, jak byla naplnitelná a co všechno je mohlo zkomplikovat,“ říká Šídlo.

„Docela zajímavý je pohled na průzkumy volebních preferencí, které se trochu mění, ale v zásadě tak fatální propad vládních stran tam nevidíme. Naopak někteří, o nichž téměř není slyšet, teď myslím na Piráty, se zvedají,“ komentuje Šídlo.

Každému už dochází trpělivost

To, že volební preference neklesají tak rychle, je podle ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové dané tím, že spousta voličů současné pětikoalice nemá jinou alternativu.

„A to, že je vláda nepopulární? Myslím, že to je tím, že to, co jsme od ní očekávali, jde strašně pomalu. Určitě ji můžeme omluvit tím, že loňský rok prostě ztratila, protože to byla strašná situace, kterou nikdo nemohl očekávat. A kdybychom se podívali do okolních zemí, jak to zvládaly vlády tam, tak to taky nebylo něco voňavého,“ myslí si Klímová.

‚Neumí pořádně prodat ani to, co dělá dobře.‘ Pavel v Libereckém kraji zkritizoval komunikaci vlády Číst článek

„Teď si ale myslím, že už každému dochází trpělivost. Velká část lidí, byť je s vládou nespokojena, tak od ní ale pořád očekává třeba ozdravení veřejných financí, boj s inflací, což znamená nepopulární zásahy, ale ty pořád nepřicházejí,“ hodnotí ekonomka.

„Také už jsem netrpěliví,“ shoduje se s Klímovou komentátor Petr Holub. „Vláda neustále slibuje reformy, hlavně tedy na záchranu rozpočtu, důchodového systému, ty měly být už koncem února podle prvních verzí nějakým způsobem navrženy. Teď máme termín polovinu května.“

„Takže to, že je vláda kritizována, to je v Česku přirozené. Kritizována je každá vláda, ale ten skutečný důvod, že to udělala špatně a že už to nenapraví, budeme mít nejdříve za měsíc,“ dodává Holub.

V Souvislostech Plus hodnotí výkony ministrů ekonomická analytička Jana Klímová, komentátoři Jindřich Šídlo a Petr Holub a politolog Lukáš Valeš. Ptá se Petr Dudek. Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu.