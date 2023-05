Česko v Unii Istanbulskou úmluvu nepodpoří, zdrží se. Na národní úrovni vláda rozhodne za týden

Při jednání EU o přijetí Istanbulské úmluvy by se český zástupce měl zdržet, rozhodla ve středu vláda. O národním přístupu bude teprve jednat. Vláda při jednání navíc schválila hned několik zákonných úprav. Tou první je novela zákona o státním zastupitelství, která by upravovala délku funkčního období státních zástupců. Druhá změna by umožňovala využít pouze oprávnění k používání zbraní v centrálním registru namísto fyzického zbrojního průkazu.

