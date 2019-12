Vláda odvolala ředitele úřadu pro kyberbezpečnost Navrátila, stěžoval si na něj Babiš

Premiér Andrej Babiš si na ředitele kyberúřadu stěžoval už při interpelacích v Poslanecké sněmovně na konci listopadu.

Podle předsedy vlády Navrátil paralyzuje NÚKIB. V rozhovoru pro Radiožurnál v minulosti řekl, že si na kyberúřad stěžují všichni ministři. Navrátil v pondělí pro Seznam zprávy řekl, že se k jednání vlády pravděpodobně vyjádří, pokud to bude nutné.

Šéf @NUKIB_CZ Dušan Navrátil po asi půl hodině odešel z Úřadu vlády.@novinkycz ráno uvedly, že ho vláda odvolá. (Ve 12:25 ředitelem stále byl.)



“Bez komentáře. Pokud to bude nutné, tak se k tomu vyjádřím. Pravděpodobně ještě dnes,” řekl @SeznamZpravy. pic.twitter.com/jZEvC1z6od — Zuzana Černá (@zuzana_cerna) December 16, 2019

„Já se domnívám, že plníme svou roli. Říkám tomu kontrolní činnost, my skutečně nejsme NKÚ IT, to je trošičku posunutý obraz. My máme především za úkol ochranu kritické informační infrastruktury před kybernetickými útoky. Ať už aktivně, kdy zasahujeme v takových případech, jako byla benešovská nemocnice. Ale zejména prevencí. Prioritní je odolávat kybernetickým útokům,“ řekl Radiožurnál Navrátil.

Radiožurnálu informaci o odvolání ředitele potvrdil mluvčí NÚKIB Radek Holý s tím, že se k tomu zatím nebude úřad víc vyjadřovat.

