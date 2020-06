Obce by mohly dostat 1200 korun na obyvatele, schválila vláda jako náhradu za nižší příjmy z daní

Obce dostanou od státu příspěvek 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Celkové náklady budou 12,8 miliardy. Vláda to navrhne Poslanecké sněmovně, řekl po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Praha 19:11 8. 6. 2020 (Aktualizováno: 19:27 8. 6. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zástupci obcí a krajů kritizovali to, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) a společníkům malých firem připraví samosprávy o příjmy z daní. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Podle odhadů svazů přijdou obce, města a kraje kvůli kompenzačnímu bonusu pro OSVČ či zpětné kompenzaci daňových ztrát asi o 20 miliard korun. Babiš dnes řekl, že podle vládních propočtů přišly obce o 6,6 miliardy a kraje o 3,3 miliardy korun.

Na příspěvku pro obce byla podle Babiše shoda s vicepremiérem a předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem i ministryní Schillerovou od neděle. Například Praha dostane 1,6 miliardy korun. Babiš také uvedl, že vláda mimoto schválila dotace pro obce ve výši 9,7 miliardy - například 3,1 miliardy dostanou malé obce do 3000 obyvatel na opravy škol a školek a o dvě miliardy byl navýšen rozpočet ministerstva životního prostředí na vodohospodářské projekty obcí.

„Jsem přesvědčen, že je to kompenzace velmi dostatečná a rozhodně plně nahrazuje to, o co obce přišly v rámci kompenzačního bonusu,“ řekl po jednání kabinetu Hamáček. Co se týče krajů, je podle něj lepší jasně říci, kolik peněz od státu dostanou na údržbu a opravu silnic druhých a třetích tříd než podobný příspěvek na obyvatele.

Babiš v pátek po jednání s místopředsedou Rady Asociace krajů a hejtmanem Kraje Vysočina novinářům řekl, že vláda krajům nabídne na silnice nižších kategorií pro tento rok šest a pro příští rok čtyři miliardy korun. Běhounek uvedl, že návrh podpory vítá, na příští rok by ale kraje podle něj potřebovaly šest miliard korun. Podle premiéra se o tom bude dále jednat.

Senát už dříve připravil návrh, který počítal s tím, že by stát dal každému kraji 400 korun na obyvatele a každé obci 1000 korun na hlavu. Podepsali se pod to zástupci všech senátorských frakcí včetně vládních.

Další 3,1 miliardy malým obcím

Malé obce do 3000 obyvatel navíc dostanou na program oprav škol a školek dalších 3,1 miliardy korun. V současnosti je v programu 300 milionů korun, z kterých je možné financovat 34 projektů. Programu vyhovělo 454 projektů. Po navýšení peněz bude tak možné uskutečnit všechny. Peníze ministerstvo vyčlení z vládní rozpočtové rezervy. Navýšení vyčleněných peněz se týká již vyhodnocené výzvy k programu, který spadá pod rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní správa. Spravuje ji ministerstvo financí. „Cílem je podpořit rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol, jejichž zřizovateli jsou obce. Žadatelé mohou získat dotaci, která pokryje až 90 procent nákladů na investiční akci. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 milionů korun,“ uvedlo ministerstvo. Žádosti v rámci této výzvy vyhodnotilo MF na konci dubna. Obdrželo celkem 463 žádostí o poskytnutí dotací za zhruba 3,4 miliardy korun. Podmínky splnilo 454 žádostí. Nejvíce projektů je ve Středočeském kraji, celkem 84. Dalších 69 žádostí pochází z Jihomoravského kraje, 44 žádostí o dotaci přišlo z Jihočeského kraje a 37 z Olomouckého kraje.