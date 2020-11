V obchodech bude od středy platit omezení počtu lidí. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních, schválila vláda. Nařízení je součástí nového protipandemického systému (PES), který v pátek představilo ministerstvo zdravotnictví. Zástupci maloobchodníků nařízení kritizují, zvýší podle nich riziko nákazy. Vzroste mobilita lidí, hrozí panické nákupy, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza. Praha 16:28 16. 11. 2020 (Aktualizováno: 16:56 16. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Vláda schválila omezení počtu zákazníků v obchodech | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V prvním, nejlehčím stupni rizika, budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva. Omezení 15 metrů čtverečních na jednoho člověka bude podle modelu PES platit od třetího stupně pohotovosti dál.

Svaz obchodu podle Prouzy vládu opakovaně upozornil na to, že 15 metrů čtverečních je odborně nijak nezdůvodněný limit a způsobí koncentraci lidí před prodejnami. Navíc zvýší mobilitu zákazníků, kteří se budou mezi prodejnami pohybovat a hledat nejkratší řadu. Vůbec obslouženo kvůli restrikci nebude 20 až 30 procent lidí. Další budou v nákupní špičce čekat až hodinu ve frontě před obchodem.

„Vláda od začátku mluví o nutnosti zamezit shlukování lidí a snížit jejich mobilitu. Co ale udělá člověk, který přijde a uvidí desítky metrů dlouhou frontu před prodejnou? Půjde hledat jinou. To ať pak vláda pustí do ochozů fotbalových stadionů fanoušky. Efekt bude stejný,“ řekl Radiožurnálu Prouza. Doplnil také, že s omezením nebude vůbec obslouženo 20 až 30 procent zákazníků.

Proti navrhovaným změnám je i Asociace nákupních center. „Nevidíme smysl v limitování počtu zákazníků na plochu 15 metrů čtverečních. Bez ohledu na vysoké náklady bude příčinou zbytečný stres nakupujících a jejich nesmyslná kumulace mimo plochu, kde jsme schopni zajistit bezpečné prostředí,“ uvedl předseda českého výboru asociace Jan Kubíček.

V případě nezbytnosti by podle něj byl vhodnější limit deset metrů čtverečních, který funguje v Německu.

