‚Černý čtvrtek pro podnikatele.‘ Opozice varuje před představenými úspornými kroky vlády

Místopředseda ANO Karel Havlíček zhodnotil zavedení pouze dvou sazeb DPH jako správný postup. Upozornil však, že zdražení některých položek bude působit proinflačně. Pro podnikatele je podle něj vládní konference „černým čtvrtkem". „Nejenom, že se bude zvyšovat odvod pro OSVČ, ale po dlouhé době se zvedá daň z příjmu právnických osob, což je tedy obrovská rána z 19 na 21 procent," řekl. Na zátěž pro podnikatele upozorňuje i Radim Fiala (SPD). Aktualizujeme Praha 14:31 11. 5. 2023 (Aktualizováno: 14:37 11. 5. 2023)

Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje, aby daň z přidané hodnoty nově měla dvě sazby místo nynějších tří. Více chce zdanit alkohol nebo tabák. Zlevnit naopak chce potraviny, bydlení a léky. Změny se dotknou i firem a osob samostatně výdělečně činných.

Právě to kritizuje místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Ve vysílání Radiožurnálu řekl, že podnikatelský sektor zasáhnou navrhovaná opatření nejvíc. „Dnešní den je černým čtvrtkem pro podnikatele. Zvyšuje se daň z nemovitosti, což nepochybně zasáhne rovněž podnikatelský sektor a obecně bych řekl, že podnikatelé to odnáší nejvíc,“ myslí si.

Upozornil také na to, že například snížení sazby daně z přidané hodnoty z 15 na 12 % se nemusí do cen výrobků promítnout.

„Abychom si rozuměli, DPH samozřejmě bude nižší, ale obchodníci to nepromítnou do cen. Nepochybně to však promítnou ti, kde se jim bude sazba zvyšovat z 10 na 12 %. A to znamená například vodné, stočné. Takže tady jednoznačně dojde ke zdražení a jsem toho názoru, že to je proinflační nástroj,“ uvedl.

Poslanec Patrik Nacher zase na twitteru napsal, že kvituje úspory na straně státu nebo snížení sazby DPH u potravin a léků. Nelíbí se mu však zvýšení odvodů u právnických osob. „Na druhé straně nemohu souhlasit se zvýšením daně z příjmů právnických osob, daně z nemovitosti a v momentě, kdy je zrušena třetí sazba DPH, by spodní sazba měla byt podle mě nižší. Na návrhu balíčku je až moc vidět, že se hledal kompromis mezi pěti nesourodými politickými stranami…“ uvedl.



SPD bude s vládou jednat

Že se snížení do cen nepromítne, míní i místopředseda SPD Radim Fiala. „Obávám se, že to bude dlouhá cesta a že pokud v budoucnu poroste inflace, tak se obchodníci budou bát to promítnout do cen, protože budou vědět, že by to zase za chvilku museli zvyšovat,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu.

Změna sazeb DPH ho překvapila, protože si myslel, že bude vláda chtít získat nejméně 20 miliard korun. Ve výpočtech se však počítá, že se na dani vybere o zhruba šest miliard méně. „Je potřeba to analyzovat, propočítat, co je vlastně smyslem tady toho,“ řekl s tím, že se budou snažit jednat s vládou a již mají domluvenou schůzku s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

Michal Smarda

@MichalSmarda Vláda měla na výběr. Mohla modernizovat daně po vzoru Západu, například zavedením progresivní daně. Místo toho se rozhodla ohrozit šance lidí na důstojný důchod. Ke stabilizaci financí to stačit nebude a šance na skutečnou reformu to do budoucna komplikuje. 2 18

Kritiku si vláda vysloužila také od předsedy ČSSD Michala Šmardy. „Vláda měla na výběr. Mohla modernizovat daně po vzoru Západu, například zavedením progresivní daně. Místo toho se rozhodla ohrozit šance lidí na důstojný důchod. Ke stabilizaci financí to stačit nebude a šance na skutečnou reformu to do budoucna komplikuje,“ myslí si.