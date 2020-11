Vláda nás mučí, ovládly mě emoce, ale nelituju toho, říká muž, který přes zákaz otevřel hospodu

Hospodský Jakub Olbert ve čtvrtek otevřel navzdory vládním opatřením restauraci Šeberák. Restauraci večer vyklidili policisté a rozdali pokuty za čtyři tisíce korun. Olbertovi teď hrozí sankce ve výši až tři miliony korun a ztráta licence. „Ovládly mě emoce, ale my bychom přece měli být emoční lidi, neměli bychom být ovce,“ řekl Olbert v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz v pátek dopoledne. Rozhovor ukončil opětovný příjezd policie. Rozhovor Praha 13:33 27. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do hospody na okraji Prahy pozval Jakub Olbert štamgasty, podepsal s nimi naoko pracovní smlouvu a nalil jim pivo. Policie restauraci vyklidila | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve čtvrtek jste otevřel hospodu.

Ano. Ani jsme nečekali takovou návštěvu, v podvečer jsme tu měli zhruba 25 policistů. Sice neudělali žádnou tržbu, ale hosti byli.

Proč? Vždyť podle současných nařízení mají být restaurace a hospody zavřené, aby se zamezilo šíření koronaviru. Kvůli nemoci covid-19 umírají tisíce lidí.

Protože si myslím, že s námi naši zastupitelé nehrají fér hru a diktují nám podmínky, podle toho, jak se vyspí. Už jsme necelý rok bez příjmů, do toho nám dávají klacky pod nohy. Mučí nás, opravdu mučí. Ráno nevím, co bude druhý den. A naši zaměstnanci taky ne. My jako podnikatelé takhle nemůžeme fungovat. Nemůže to být tak, že mi v neděli řeknou, jestli v pondělí otevřu. Asi nikdy nepodnikali, ale ty kroky, které dělají, nám situaci jenom zhoršují.

Vidím to tak 50 na 50, říká k pondělnímu rozvolnění Blatný. ‚Praha nyní vylepšuje celostátní statistiku.‘ Číst článek

Říkáte, že nemůžete otevřít ze dne na den, ale to jste teď přesně udělal, ne?

Ano, v omezeném provozu. Byla to trošku taková partizánská válka, jsem si vědom toho, že dospělí lidé by tohle dělat neměli. Když jsem ale četl ve středu v noci zprávu, že nám v neděli milostivě řeknou, jestli v pondělí můžeme otevřít, říkal jsem si, že už někdo něco musí udělat.

Na Facebooku píšete, že chcete vládě ukázat, že „máme kule“. Co tím přesně myslíte?

Myslím tím, že nejsme ovce. Že jsme lidi z masa a kostí, kteří mají v hlavě, doufám, něco k přemýšlení. Že nebudeme donekonečna jejími poskoky. Chtěl bych se svobodně rozhodovat o tom, jestli budu pracovat, nechci naslouchat jejich diktaturám, které nám tu pořád dělají.

V diktatuře nežijeme, navíc opatření platí kvůli tomu, že v nemocnicích pořád bojují s covidem, se kterým denně umírají lidi. Nezamýšlel jste se nad tím, že vaše gesto působí jako výsměch zdravotníkům a nemocným?

Psal jsem na Facebooku, že se omlouvám lidem, kteří tu situaci vnímají z tohoto pohledu. Špatně uchopitelná jsou pro mě ta čísla, neviděl jsem včera nebo předevčírem, kolik lidí umřelo se chřipkou, kolik lidí umřelo na rakovinu. Chtěl bych vidět oficiální čísla obecně, ukazují nám něco, s čím pořád manipulují.

‚To ani nemusíme otevírat.‘ Obchodníci si stěžují na plán vlády dávat vyzkoušené oblečení do karantény Číst článek

A nemyslím si, že je to výsměch, myslím si, že se tu k tomu problému máme postavit odpovědně, takže kdo se cítí být ohrožen, tak ať je doma, nosí roušku, kdo se necítí být ohrožen, ať pracuje. Je to přece naše volba, ne?

Nemusíte se cítit ohrožený, ale zároveň můžete ohrožovat ostatní. Třeba starší lidi nebo ty, kteří už mají zdravotní problémy. A smrtnost covidu oproti chřipce je podle studií až šestkrát vyšší.

Ale tohle víte, předpokládám, z médií?

To je stanovisko vědců. Když se rozhodnu, že nebudu nikomu věřit, tak můžu zpochybnit všechno.

To ale teď nastává. Podívejte se na poslední akty naší vlády, která nedodržuje ani vlastní nařízení. Jak oni nám můžou diktovat? Jak nás můžou přesvědčit, že říkají pravdu?

Tím myslíte návštěvu restaurace bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly?

Ano. To byla velká chyba.

Jan Blatný: Otevření restaurace Šeberák považuji za políček všem slušným lidem, kteří dodržují platná opatření, a pomáhají nám tak bojovat se současnou epidemickou situací. Už včera jsem požádal hygienu a policii, aby konali. Znevažování nastavených pravidel není hrdinství. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) November 27, 2020

A to, že byste otevřenou hospodou mohl přispět k šíření nemoci, která zabíjí lidi, jste si v sobě vyřešil?

Ano, vyřešené to mám. Kdo se cítí ohrožený, ať zůstane doma, kdo ne, ať jde ven. Moje máma, které je 77 let, do mé restaurace nepůjde. Ona ví, že se se mnou nebude stýkat, dokud nebude vakcína, to je naše oběť covidu.

Já chápu pohled lidí, kteří dostanou každý měsíc výplatu. Naše práce je ale závislá na tom, jestli máme otevřeno. Stát se rozdělil na lidi, kteří tím trpí, a na ty, kterých se to vlastně moc netýká, jen to sledují. Byl bych strašně rád v pozici, kdy budu mít pravidelný příjem a udělám si svůj názor na covid. To by bylo fajn, ale já si nemůžu udělat nějaký názor na covid, jsem pod botou financí, kde po mně chce někdo do druhého dne nájem.

PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, kdy se otevřou restaurace, bazény, památky i kadeřnictví Číst článek

Čerpal jste finanční pomoc z vládních kompenzačních programů?

Na jaře ano. Při druhé vlně ne, je to skoro zbytečné. Osekali jsme náš tým na čtyři zaměstnance a sláva naší restaurace je už dávno pohřbená.

Na sítích jste vybídl majitelé dalších hospod k tomu, aby také otevřeli. K čemu by to podle vás vedlo?

K dalším pokutám, ale taky k tomu, abychom řekli vládě už dost.

Takže vám jde o protest.

Nejde nám jen o protest, ale i o přežití. Chápu, že je spousta lidí dál placená za svoji práci, třeba na home office. My ale nejsme placení a ty peníze nám chybí. Nemáme z čeho dál žít.

Zároveň vám ale za otevření hrozí pokuta až tři miliony korun. Domyslel jste to?

Uzrálo to velmi rychle, byl to emoční krok, ale jsem za něj rád.

Do uvolnění opatření ale dost možná zbývají asi tři dny.

Rozhodně mě ovládly emoce, je to tak. Ale my bychom přece měli být emoční lidi, neměli bychom být ovce. Nechci čekat do neděle, jestli mi někdo řekne, že můžu otevřít s nějakými strašnými opatřeními. Vždyť je to nesmysl. Počkete, mám tady zase policisty. Musím jít.