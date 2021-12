ONLINE: Vláda v demisi dokončila vyhlášku k povinnému očkování. Nová opatření nepřijala

Vláda projednávala další postup proti šíření koronaviru v Česku. Kabinet dokončil přípravu vyhlášky k povinnému očkování profesních skupin a lidí nad 60 let. „V tuto chvíli nehodláme přijímat další opatření, chceme vyčkat dalšího vývoje, a potom přikročit k dalším krokům,“ uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Epidemická situace začíná podle něj projevovat stagnaci. Praha 17:36 6. 12. 2021 (Aktualizováno: 17:55 6. 12. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Adam Vojtěch na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„K vyhlášce o povinném očkování jsou dílčí připomínky, které ministerstvo zapracuje,“ řekl na tiskové konferenci Adam Vojtěch (za ANO). Vyhláška by zavedla povinnost očkování pro konkrétní profesních skupin a lidí nad 60 let.

„Jsme přesvědčeni, že je to správná cesta. Zejména, když lidé v tomto spektru končí v nemocnicích. V průmětu je tato věková kategorie nejvíce ohroženou,“ uvedl Vojtěch.

„Podle nás je to správné rozhodnutí,” řekl vicepremiér v demisi Karel Havlíček (ANO).

Ohledně povinného očkování částečně váhal vakcinolog Rooman Chlíbek. Podle Havlíčka souhlasil s očkováním pro profesní skupiny, ale ne pro skupinu 60 plus. Není podle něj prý jasné, jak se věková hranice bude kontrolovat.

„Nesporně přijdou další vlny, stále tu s námi je, ale je důležité, abychom v rizikových skupinách zabránili nárůstu počtu lidí v nemocnicích,“ doplnil ministr zdravotnictví v demisi.

Podle vyhlášky se budou muset lidé ve zmiňovaných skupinách naočkovat do konce února. „Předpokládáme, že je to dostatečná doba, aby se to zvládlo.“

„Pokud chceme v tuto chvíli garanci, že pokud v další vlně nedojde k přehlcení nemocnic, tak musíme touto cestou. Nejsme sami, děje se to v celé Evropě,” řekl k povinnému očkování Vojtěch.

„Sankce jsou nastavené podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Není to zdaleka první povinné očkování v České republice,“ řekl Vojtěch. Sankce může být finanční až do výše 10 tisíc korun.

„Pokud jde o profese, tak tam pokud by člověk nesplnil požadavek, nemohl by profesi dále vykonávat,“ doplnil.

Nová opatření nebudou

„Poslední vývoj se projevuje spíše stagnací. (...) Není to nic, co bychom mohli brát jako konec této vlny. Musíme počkat, jestli se v následujících dnech tento trend potvrdí, nebo jestli nastane charakter pandemie, kterému se říká stolová hora, a přírůstky budou na stejné hladině,“ řekl Adam Vojtěch.

„V tuto chvíli nehodláme přijímat další opatření, chceme vyčkat dalšího vývoje, a potom přikročit k dalším krokům.“ Podle Vojtěcha jsou opatření relativně čerstvá a teprve se mohou projevit. „Situace v nemocnicích nebude dobrá ze dne na den, to víme.“

„Ale kolem Vánoc by i tady mohl nastat určitý zlom a i tady by ty čísla mohla začít klesat,“ uvedl Vojtěch.

Ministr zdravotnictví v demisi se staví proti prodloužení vánočních prázdnin. „Ani já, ani ministr školství se nekloníme k prodloužení vánočních prázdnin.” Podle Vojtěcha je jedním z hlavních důvodů, že by zdravotníci opět vypadli z pracovního procesu, protože by museli zůstat doma s dětmi.

Vojtěch zároveň vyzval firmy a společnosti, aby zrušily vánoční večírky. „Jsou to velmi rizikové akce a je v zájmu organizací, aby od toho upustily a aby nedocházelo k novým klastrům.“ Poukázal na večírek v Norsku, kde se měla rozšířit varianta omikron.

Znovuotevření očkovacího centra v O2 aréně vláda neřešila. „Zaměřujeme se na otevření centra v obchodním domě Kotva, kde bude zajišťovat provoz Všeobecná fakultní nemocnice.“

„V průběhu týdnů by měla být schválena vakcína Novavax, je to proteinová vakcína,“ řekl Vojtěch. Dodávka zhruba 320 tisíc dávek se do Česka čeká v lednu. Česko bude mít zájem o vakcínu Sanofi, až dojde ke schválení. A případně i o Valnevu, jejíž schvalovací proces má být podle ministra v dubnu nebo květnu.