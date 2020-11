‚To ani nemusíme otevírat.‘ Obchodníci si stěžují na plán vlády dávat vyzkoušené oblečení do karantény

Po vyzkoušení by mělo oblečení i boty na minimálně 24 hodin zamířit do izolace. Takové nařízení možná vláda uvalí na obchodníky s oděvy a obuví, kteří netrpělivě čekají na uvolnění opatření. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) na podmínce trvají epidemiologové. iROZHLAS.cz se na názor zeptal vědců i obchodníků. „Omezí nás to, ale pokud neotevřeme, tak to neustojíme,” říká například Pavel Polák, ředitel společnosti GANT. Praha 7:17 27. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda jedná o posílání oblečení a bot do karantény. Po vyzkoušení by mělo být v izolaci na nejméně 24 hodin | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vládní dokument, ze kterého citoval server iDNES.cz, počítá s tím, že pokud se sníží protiepidemický systém v pondělí na stupeň tři, otevřou se i obchdody s oblečením a botami. Pro ty ale budou platit určitá pravidla a jedním z nich by mohla být povinnost po vyzkoušení nechat oblečení nebo boty ležet po dobu 24 hodin v karanténě.

Návrh podporuje bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Odborníci podle něj s vládou zatím debatují, na jak dlouho by vyzkoušené oblečení mělo být schované. „Myslím si, že 48 hodin by mělo stačit. Pravdou je, že ten virus na površích prostě je. Pokud si bude někdo šaty zkoušet, může dojít k nákaze. Proto je to na místě,“ odpověděl redakci.

Naopak Tomáš Prouza, šéf Asociace obchodu a cestovního ruchu, považuje návrh s odkládáním oblečení do izolaci za nesmysl. „Pokud bychom se chtěli vyvarovat přenosu, tak by do karantény měly jít i mobilní telefony, které si zákazníci v obchodě také osahávají. Je to opět opatření, které platí jen pro někoho,“ myslí si.

Server iROZHLAS.cz oslovil i Jana Kynčla, vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Ten vidí podstatný rozdíl v tom, že oblečení se v obchodě často dostane do styku s obličejem. „Řada oblečení se přetahuje přes hlavu, takže kontaminovaná může být velice snadno. Vezme-li si to na sebe někdo druhý v řádu minut, tak tam to riziko je,“ říká vědec.

Jak dlouho má být oblečení v izolaci, je podle Kynčla diskutabilní. Časová prodleva ale možnost nákazy sníží. „Viry potřebují hostitele, nejsou jako bakterie, která může žít nějakou dobu i mimo tělo. S odstupem času přestávají být životaschopné,“ vysvětluje.

Na přání epidemiologů

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) potvrdil, že se o izolování oděvů a bot na vládě jedná. „Je to požadavek epidemiologů, něco podobného bylo na jaře,“ odpověděl v SMS. Při první vlně pandemie byly přitom nejdřív zkušební kabinky zavřené úplně, po dvou týdnech vláda zkoušení povolila a oblečení se do karantény dostalo pouze v případě, že ho zákazník reklamoval.

Co obchodníky i nakupující po uvolnění v druhé vlně koronaviru v Česku čeká, stále není jasné. „Zatím s tím takto počítáme, uvidíme ještě, jestli bychom to nemohli trochu zmírnit. Uvolňovat musíme opatrně, epidemiologové jsou velmi obezřetní,“ popisuje ministr.

O strachu obchodníků z toho, že se většina jejich zboží nakonec přesune do krabic a nebudou mít co prodávat, Havlíček ví. „Problém může být nedostatek zboží na skladě,“ připustil.

‚Strašně nás to omezí‘

„Je to velký problém a hendikep,“ tvrdí přesvědčeně o zboží v karanténě již zmíněný Polák, jehož společnost Gant provozuje 60 obchodů s oblečením po celém Česku. Nebrání se potřebě dodržovat hygienická opatření, odkládání zboží do izolace ale podle něj značně zkomplikuje situaci v prodejnách.

„Když máte atraktivní zboží a bude trošku nával, lidi si ho budou zkoušet... Tak najednou nemáte co prodávat. Strašně nás to omezí, zákazníka tam už podruhé nedostaneme,“ stěžuje si.

Počítá s tím, že vyzkoušené oblečení bude odkládat na nutnou dobu bokem do krabic. „Každá krabice bude mít na sobě napsané datum a podle toho se budeme řídit. Otázka je ale, jestli je to vůbec reálné, pokud lidi vezmou obchody útokem. Po jarním lockdownu byl náběh docela velký,“ vzpomíná.

‚To jsme nemuseli otvírat‘

Jitka Tollingerová vlastní v Praze, Českých Budějovicích a Milevsku tři malé butiky s oblečením. Opatření by podle jejích slov bylo likvidační.

covid-19 a různé povrchy Vědci zjistili, že je covid-19 detekovatelný v aerosolech až tři hodiny, na mědi až čtyři hodiny, na kartonu až 24 hodin a až dva až tři dny na plastu a nerezové oceli. Vliv teploty na přežívání viru na různých materiálech a površích potvrdila australská studie. Při pokojové teplotě 20 °C byl životaschopný virus izolován i za 28 dní. Při teplotě 40 °C přežil virus na některých površích méně než jeden den. (zdroj: Státní zdravotní ústav)

„Pro nás malé obchodníky je to nesmysl, od zboží máme v jedné velikosti třeba jenom jeden kus. Jsou to omezené kolekce. Když ten kus oblečení dáme do karantény a nemůžeme ho nabízet dalšímu zákazníkovi, který přijde ten den, tak ten obchod neuděláme. To jsme nemuseli vůbec otvírat,“ obává se.

„Pokud to bude nařízeno, tak si nakoupíme nějaké plastové krabice, vydezinfikujeme je, a do nich budeme zboží ukládat,“ popisuje praxi, kterou zná už z jarních reklamací.

Byznys v době nejistoty

„Neříkám, že je to v pořádku, nadšený nejsem, ale když to srovnáte se situací, kdy jsme už čtyřicátý den zavření, a to v nejdůležitější sezóně, tak dát nějaké tričko na 24 hodin do karantény, je spíš drobnost. Drobná komplikace,“ hodnotí návrh opatření Václav Hrbek, vlastník outdoorové značky Alpine Pro.

„Fakt teď řešíme existenční problémy,“ vysvětluje Hrbek, proč mu izolování zboží tolik nevadí. Jeho i všechny další oslovené podnikatele spojuje hlavně frustrace z nejistoty, kdy a zda vůbec budou moci svoje prodejny otevřít. Jejich obchody jsou většinu roku ztrátové a tržby dohánějí před Vánoci.

Jak a kdy se letos otevřou obchody, netuší ani samotná vláda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek ve vysílání Radiožurnálu veřejnosti oznámil, že platnost nových pravidel potvrdí až v neděli. Dodal, že šanci, že se v pondělí opatření uvolní, „vidí tak 50 na 50.“

„To je průšvih,“ hodnotí to ustaraným hlasem Polák. „Nejsme schopni v neděli poslat smsky 300 zaměstnancům, abychom je informovali o tom, že si mají vzít klíče a v pondělí jdou do práce. Je to všechno dělané necitlivě. Ti, kteří o tom rozhodují, neví, jak byznys reálně funguje,“ myslí si.

„Žijeme v naději, že v pondělí otevřeme. A teď nejde o výdělky, jde spíš o to, aby ztráty nebyly likvidační. Abychom to ustáli,“ uzavírá Polák.