Zeman s Fialou stanoví termín jmenování vlády. Nekulu má dočasně nahradit Jurečka, řekl Mynář

Premiér Petr Fiala z ODS má v pondělí jednat s prezidentem Milošem Zemanem o termínu jmenování vlády. Radiožurnálu to řekl kancléř Vratislav Mynář. Podle něj by také mohl lidoveckého kandidáta na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, který kvůli covidu nepřijel do Lán na schůzku, dočasně nahradit šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Prezidenta čeká v pátek schůzka s posledním kandidátem na ministra, případným šéfem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Praha 8:26 10. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman. Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu Aleše Opaty k objasnění úkolů české armády v roce 2019. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy a jakým způsobem bude prezident Miloš Zeman mluvit s možným ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou?

Pan prezident se předběžně domluvil s panem premiérem. A tady se naše informace trošku liší, protože má informace, že karanténa panu potencionálnímu ministru zemědělství vyprší 23. prosince, ale i bez ohledu na to, se pan premiér dohodl s panem prezidentem, že ihned po Novém roce by došlo k setkání kandidáta s panem prezidentem a následně ke jmenování tohoto ministra. Do té doby by při jmenování vlády byl s velkou pravděpodobností pověřen řízením ministerstva zemědělství pan budoucí vicepremiér Jurečka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem

Proč nemůže být online setkání prezidenta s panem Nekolou. Co tomu brání?

Online setkání být může, ale stejně nemůže být pan ministr jmenován, protože ten akt bez osobní přítomnosti pana ministra - to znamená slib a podpis na protokol - není možný. Takže by se to stejně neurychlilo.

Takže to osobní setkání by byla pouze formalita a hned vzápětí by mohl být třeba i s novou vládou jmenován pan Nekula.

Ano, takto je to zatím naplánováno.

Kdy tedy bude jmenována nová vláda? Třeba lidovci nechtějí, aby nákaza Zdeňka Nekuly blokovala jmenování kabinetu příští týden. Řešením může být i to, že by resort dočasně vedl jiný politik, například předseda KDU-ČSL Jurečka nebo senátorka Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Bude to tedy Marian Jurečka?

Je to samozřejmě na vládní koalici, ale z informací, které se k nám dostaly, tak s velkou pravděpodobností by to byl pan Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

Je možné udělat něco pro to, aby jmenování vlády bylo dříve?

Přesný termín jmenování vlády zatím nebyl stanoven. Postup bude takový, že dnes pan prezident bude mluvit s tím posledním z uchazečů, jak jste říkal, s panem profesorem Válkem. A v pondělí by mělo být setkání pana premiéra s panem prezidentem, kde by se mělo definitivně upřesnit a konkretizovat to datum jmenování.

Celý rozhovor s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem si můžete poslechnout v audiozáznamu.