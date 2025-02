Finanční injekce pro MotoGP: vláda by mohla dát na konání závodů dotaci 300 milionů korun

Do obnovy motocyklového šampionátu MotoGP by mohla vláda Petra Fialy (ODS) v příštích letech vložit 300 milionů korun. Navrhuje to Národní sportovní agentura, která dotace na sportovní akce rozděluje, zjistil iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Původně přitom Fiala mluvil o tom, že stát přidá na konání závodů „vyšší desítky milionů korun“. Další veřejné peníze přispěje Brno a Jihomoravský kraj. Celková pomoc by tak mohla přesáhnout půl miliardy.

Původní zpráva Brno 5:00 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít