Nedůvěru vládě by v současné situaci vyslovilo 47 procent Čechů, vyplývá z průzkumu

Současná vláda by měla podle 47 procent Čechů požádat po chystané revizi programového prohlášení znovu Sněmovnu o důvěru. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. V něm odpovídalo mezi 16. a 18. lednem přes tisíc respondentů. V současné situaci by kabinetu vyslovili nedůvěru. Celkem 44 procent dotazovaných by si naopak pád kabinetu nepřálo. Praha 9:55 21. ledna 2023

Pro vyslovení nedůvěry byli převážně lidé starší 45 let se středoškolským vzděláním bez maturity. Dominantní názor ve společnosti ale není. „Nepřevládá žádný postoj ani k vyslovení nedůvěry ani proti. Myslím, že to je obrazem toho, co se odehrávalo v Poslanecké sněmovně,“ komentuje ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Vyslovení nedůvěry vládě si z hlediska sociodemografického profilu nepřeje 73 % vysokoškoláků, mezi mladšími lidmi stejný názor převažuje v 67 % případů.

Podle 47 procent Čechů by měla vláda požádat o důvěru znovu poté, co připraví revizi programového prohlášení. Třetina lidí si naopak myslí, že kabinet znovu o důvěru žádat nemusí. Revidovat programové prohlášení se vláda chystá na jaře.

Vláda Petra Fialy ve Sněmovně ustála už druhý pokus o vyslovení nedůvěry o půlnoci ze středy na čtvrtek. Debata, která tomu předcházela, trvala více než 25 hodin.