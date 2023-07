ONLINE: Po jednání o valorizaci penzí přichází ve Sněmovně na řadu vládní konsolidační balíček

Celý první den mimořádné schůze Sněmovny ke státním úsporám zabrala poslancům diskuse o pomalejším růstu penzí. Vládní návrh, který počítá taky s přísnějšími podmínkami pro předčasné důchody, Sněmovna poslala do závěrečného čtení v deset hodin večer. K vládnímu konsolidačnímu balíčku se poslanci v úterý vůbec nedostali. V prvním čtení ho tak projednávají ve středu od 14.00. Petra 14:00 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ohledně reformního balíčku očekává obsáhlou diskuzi. | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ohledně reformního balíčku očekává obsáhlou diskuzi. „Tak je to první čtení, takže my především chceme debatovat. Chceme slyšet co vlastně se bude projednávat, jaké budou ty změny. Chceme vysvětlit určité věci, chceme se bavit o číslech a hlavně pojmenovat ty věci komplexně. Myslím si, že občané vzhledem k nekomunikaci vlády ani neví, co v tom daňovém balíčku je,“ uvedla.

Ostřeji o úvodní debatě ke konsolidačními balíčku mluvil předseda klubu SPD Radim Fiala, který tvrdí, že proti němu bude strana bojovat všemi silami. „Učiníme z opozice vše proto, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že podáme řadu pozměňovacích návrhů.“

První čtení zákona vypadá tak, že o něm poslanci debatují a následně ho případně předají k projednání sněmovním výborům před druhým čtením.

Vládní koalice trvá na tom, že je balíček nutný a vyvážený. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS sice připouští, že některé daně se v případě schválení zvýší, dvě třetiny celkových úspor jsou podle měj ale na straně státu - na provozu, platech nebo na národních dotacích.