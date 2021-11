‚Bartoš mě chce v týmu.‘ Michálek na pirátském fóru přiznal, že je kandidátem na ministra pro legislativu

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek na internetovém fóru své strany potvrdil, že je kandidátem na funkci ministra pro legislativu, který ve vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN mimo jiné povede Legislativní radu vlády. Piráti, kteří jako poslední z koaličních stran dosud neschválili vládní koaliční dohodu, v té souvislosti debatují o neslučitelnosti více politických funkcí včetně postů poslance a ministra. Praha 14:12 11. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek na internetovém fóru své strany potvrdil, že je kandidátem na funkci ministra pro legislativu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Snaha zamezit kumulaci více funkcí patří dlouhodobě mezi programové priority Pirátů. Strana argumentuje tím, že osoba zastávající více postů současně nemůže zodpovědně vykonávat jednotlivé funkce naplno.

Senát koncem října zamítl pirátský návrh na zavedení dobrovolného klouzavého mandátu, který by členům vlády umožnil předat poslanecký mandát i dočasně náhradníkům.

Michálek v diskusi varoval před tím, aby byl i v budoucnu kdokoliv z pirátských poslanců kvůli funkci ve vládě tlačen k rezignaci na mandát. „A skočit do pasti, že ho druhý den političtí oponenti z vlády odvolají. To by nebylo moudré a strategické,“ uvedl.

Úkolem Pirátů podle něj je hlavně sestavit co nejkvalitnější vládu, která obstojí v náročných podmínkách a odpovídá předvolebním slibům. „Snahu využít schopností našich nezvolených kandidátů, kteří jsou kompetentní a chceme je rozvíjet, lze řešit mnoha způsoby jinak,“ uvedl.

Michálek připustil, že je kandidátem do funkce ministra pro legislativu. „Nominantem nejsem, protože bych se někam hrnul, ale protože mě chce Ivan (Bartoš) ve svém týmu. Hovoří za mě výsledky práce ve sněmovně i ve straně,“ uvedl.

Pokud předseda Pirátů Bartoš najde někoho jiného, může to být jinak, ale zkušených politiků-právníků podle Michálka Piráti tolik nemají.

Kvůli preferenčním hlasům získali Piráti v říjnových volbách jen čtyři místa ve sněmovně, jejich koaliční partner STAN má 33 křesel.

Piráti při diskusi o neslučitelnosti zmiňují i to, že v případě rezignace Bartoše by post ve sněmovně získala starostka města Trmice Jana Oubrechtová (STAN), v případě Michálka by se však jednalo o pirátskou místostarostku Prahy 12 Evu Tylovou.