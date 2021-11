Bartoš: Prezidenta se zeptám, ke komu z kandidátů má výhrady. Představím vizi resortu a Pirátů ve vládě

Prezident Miloš Zeman přijme v následujících dnech všechny kandidáty na ministry nové vlády Petra Fialy z ODS. Zvát je bude podle abecedy. Jako prvního přijme na zámku v Lánech předsedu České pirátské strany Ivana Bartoše. Ten by měl obsadit post ministra pro místní rozvoj a digitalizaci a stát se vicepremiérem. Oba politici budou jednat přes plexisklo, protože prezident je v izolaci. Ivan Bartoš byl hostem ranního vysílání Radiožurnálu. Praha 9:22 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Co od setkání s prezidentem očekáváte? A co s ním vy chcete probrat?

Je to vlastně první schůzka s budoucími členy vlády. Pan prezident se rozhodl, že schůzky uspořádá abecedně. Na mě připadla první schůzka po jmenování Petra Fialy premiérem. A my se budeme s panem prezidentem, předpokládám, bavit o prioritách pro resorty. Což je v mém případě ministerstvo pro místní rozvoj. A trochu bych vás opravil. Ministerstvo se nemění na ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci, ale kompetence bude řešena jinými způsoby a o tom se stále na úrovni pěti stran vlády bavíme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Ranní interview Radiožurnálu s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem

Samozřejmě bych mu chtěl představit priority. Týkají se dostupnosti bydlení v České republice, ale i třeba pomoc strukturálně postiženým regionům. A zároveň předpokládám, že debata bude i o vládě jako celku. Za Piráty míří do vlády tři lidé. A tak bychom mu představili ucelenou představu fungování naší strany jako součásti této vlády.

Prezident má k jednomu kandidátovi na ministra výhrady, ale veřejně ještě neřekl, o koho jde. O tom s tím také chcete mluvit? Podle některých informací je tímto člověkem váš adept na ministra zahraničí.

Ano, spekuluje se o tom, že se jedná o Honzu Lipavského. Ovšem žádný ze zdrojů relevantních v tuto chvíli nemám. Nemám to potvrzení, že to je Honza Lipavský na resortu zahraničí. Ale o tom se budeme ještě bavit.

Fiala: Prezidentovy výhrady vůči jednomu z kandidátů na ministra trvají. Rozptýlit by je měly rozhovory Číst článek

Zeptáte se ho, zda je to on? Případně budete mluvit o jeho kvalitách? Budete ho přesvědčovat, aby mu dal zelenou?

Je to logické, že se ho na to zeptám. Naše nominace je věcná. Honza Lipavský je odborník, je vnímám i bezpečnostní a třeba i diplomatickou komunitou v České republice jako kvalitní kandidát. Podílel se na spoustě mezinárodních otázek v tomto volebním období, i když z pozice opoziční strany. A já věřím, že tyto věci také probereme. Ostatně budeme se bavit o Michalu Šalomounovi, což je kandidát na ministerstvo za legislativu za pirátskou stranu a uvidíme, co se od pana prezidenta dozvím.

Ať už jde o Jana Lipavského, nebo ne. Pokud by prezident trval na svých výhradách vůči jednomu z budoucích ministrů, bude si na něm nová koaliční vláda trvat? Stále to platí, nebo je připravena Hradu ustoupit?

Já jsem rád, že to zaznělo i od premiéra Petra Fialy, který za těmi nominacemi stojí. Ostatně to potvrdil i na tom vystoupení po setkání s panem prezidentem včera (v neděli). A já věřím, že cesta tady je, protože vláda jako komplex musí začít fungovat co nejdříve. Ať už je to pandemická krize, která zmítá Českou republikou v další vlně, nebo jsou to další otázky. Je potřeba připravit rozpočet.

Mě mrzí, že se to vlastně jaksi protahuje. Ale i v rámci toho jednání Petra Fialy s panem prezidentem se domluvil harmonogram setkání s jednotlivými nominanty do vlády. Myslím si, že je potřeba rychle jednat a rychle začít pracovat.

Bývalý poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík na twitter minulý týden napsal, že by média měla věnovat pozornost kvůli střetu zájmů i kandidátovi na ministra spravedlnosti Pavlu Blažkovi z ODS. Bylo to poté, co se kvůli svému podnikání přestal o post ministra průmyslu ucházet Věslav Michalik ze STAN. Budete tedy jako Piráti chtít Pavla Blažka vyměnit. Je to postoj celé strany, nebo jen Mikuláše Ferjenčíka?

Osoba Pavla Blažka vzbuzuje kontroverze. Ono to není, že by se média měla zajímat. Jeho osoba je historicky často řešena médii i veřejností a já ručím za naše kandidáty do vlády.

Mikulas Ferjencik

@Mikiferjencik Věslav Michalik kvůli střetu zájmů nenastoupí do vlády, jsem rád, je potřeba zvednout laťku. Doufám, že budou média věnovat stejnou pozornost i střetu zájmů Pavla Blažka, kandidáta na ministra spravedlnosti, který má za manželku exekutorku a v kauze stoka ho vyšetřuje policie. 110 1587

S Petrem Fialou jsme se o tom samozřejmě i v rámci pěti stran bavili. On se ostatně i k osobě Pavla Blažka vyjádřil a já si myslím, že pokud Petr Fiala říká: „Já ručím za to, že ta vláda bude fungovat celek.“ Tak my jako jeden z koaličních partnerů jsme vyjádřili svůj názor. Není to tedy tak, že by Mikuláš Ferjenčík, i když byl třeba dříve šéfem mediálního odboru, v tuto chvíli hovořil za celou stranu. Ale samozřejmě pokud se bavíte o struktuře vlády, je potřeba prodiskutovat všechna jména. A to se stalo.