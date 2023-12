Vláda nenabízí kvalitní podobu vládnutí, míní politolog. Nechce dělat jen PR, namítá člen rady ODS

Průzkumy naznačují, že s politickou situací v České republice je spokojeno jen velmi málo lidí. Zklamání panuje často i mezi voliči současné koalice, spokojenost se propadla zejména u nejmladší generace. Je to vina vlády a důsledek jejích špatných kroků? V Pro a proti diskutují politologové Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie a Petr Sokol, člen výkonné rady ODS. Pro a proti Praha 19:07 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průzkumy naznačují, že s politickou situací v České republice je spokojeno jen velmi málo lidí (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vláda nenabízí kvalitní podobu vládnutí: zvládnutí administrativně-politického provozu. Nenabízí představu o tom, že se situace ve společnosti může v dohledné době pozitivně změnit,“ popisuje Eichler důvody, proč klesá popularita kabinetu Petra Fialy. Může za to ale podle něj mimo jiné i dlouhodobá krize, ve které se Česko nachází.

Politolog Sokol souhlasí, že vlivy neoblíbenosti kabinetu jsou dva. Zásadnější je ale pro něj nálada ve společnosti. „Veřejnost do značné míry uvěřila tomu, že politika se dá dělat tak, jako jsme to viděli v minulých funkčních obdobích, kdy se neustále vystřelují rádoby řešení a žije se v PR realitě,“ soudí Sokol. Současná vláda se podle něj sebeprezentaci tolik nevěnuje.

„Společenská krize spočívá v tom, že dvě třetiny lidí považují stávající podobu politického systému v Česku za tak nevyhovující, že požadují radikální politické změny,“ domnívá se Eichler. To, že je situace špatná, vnímá podle něj polovina voličů ale dlouhodobě. A to už od doby koronavirové pandemie. Lidé pak, jak usuzuje Eichler, tíhnou k radikálním řešením.

„Souboj mezi PR politikou a politikou zaměřenou na řešení problému bude probíhat dlouhodobě. V mnoha zemích se ukazuje, že to, že je nějaká vláda méně populární uprostřed funkčního období, neznamená, že potom se to úplně přesně promítne do voleb a ta vláda se vystřídá,“ usuzuje Sokol.

Jako příklad věci, kvůli které má vláda tak nízké preference, uvádí konsolidační balíček. „Velká část české společnosti souhlasí s tím, že je třeba dát veřejné finance do pořádku. Když ale potom začneme sahat na nějakou oblast, tak ta nespokojenost přijde,“ podotýká.

„Konsolidační balíček ale nic nekonsoliduje. Ten říká, že za dva roky uspoříme 150 miliard a tím částečně zakryjeme díru, kterou jsme způsobili vypuštěním majetkových a příjmových daní ze státního rozpočtu na konci roku 2020. To udělaly strany SPD, ANO a i ODS,“ vypočítává Eichler důvody vládní nepopularity.

