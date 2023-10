Pětikoalice nemá plán ani dost kvalitní lidi, hodnotí první polovinu volebního období novinář Fendrych

V polovině volebního období ustála pětikoalice hlasování o nedůvěře. Vláda působí soudržně, přesto se množí kritika na adresu jednotlivých ministrů i nespokojenost mladých voličů, kteří necítí zastání. „Mladí lidé mají jiné představy než starší generace, to je myslím naprosto evidentní. A odezva vlády je podle mě minimální,“ říká novinář Martin Fendrych. Praha 15:29 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fendrych | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Hlasování o nedůvěře vládě přineslo silnou opoziční kritiku vládních kroků, ale také jednotný postup vládnoucí pětikoalice a novou vyjednávací strategii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiozáznamu. Moderuje Barbora Tachecí

„Po dlouhé době jsme viděli premiéra Petra Fialu (ODS), jak trochu přidal a zostřel. Takže bylo jasné, že se něco děje a že vláda a premiér si uvědomují, že ztrácejí hlasy, jejich podpora klesá a že musí něco dělat,“ popisuje Martin Fendrych.

Premiér ve svém projevu poukázal na populismus a ostře se proti němu ohradil.

„Nastínil, jak by to tady vypadalo, kdyby byl ve vládě Andrej Babiš (ANO) s Tomiem Okamurou (SPD). To bylo chytré, protože se zdá, že v dnešní době je to jedna z mála věcí, na kterou může sázet k příštím volbám, které budou zhruba za dva roky,“ chválí.

Jeho motivací k výpadu proti opozici je hlavně slábnoucí podpora koalice.

„Petr Fiala si jako politolog uvědomuje, že ODS na to sama nestačí. Podle mě si spočítal, že potřebuje každého, koho považuje za, řekněme, liberálního demokrata, každého, s kým si rozumí a kdo tady nechce vládu populistů, případně nacionalistů,“ analyzuje Fendrych.

Podpora klesá také kvůli kritice jednotlivých ministrů. „Problém je v tom, že strany kromě toho, že neměly plán, jak to na ministerstvech dělat, nemají ani dost kvalitní lidi,“ kritizuje Fendrych.

„Jako volič demokratických nepopulistických stran očekáváte, že to, co volíte, bude hodně akční, aktivní a schopné. Já jsem třeba čekal, že do vlády nastoupí ministři, kteří jsou připraveni, kteří mají plán.“

Chybí dlouhodobý plán

Přístupy se podle něj na jednotlivých ministerstvech značně liší.

„Ministr Lipavský představu, co chce dělat, má. Je jasná, srozumitelná, dělá to podle mě dobře. Je z mého pohledu jeden z nejlepších ministrů této vlády, tam pochyby nemám. Ale když se podívám třeba na ministerstvo financí, na ministerstvo práce a sociálních věcí, tak tam mi plán chybí,“ hodnotí Fendrych.

Je Fialova vláda propadákem? Komentátor o naštvání voličů a hledání příštího premiéra Číst článek

Ze své pozice pozorovatele kritizuje hlavně nejasnou koncepci směřování sektorů, lhostejnost k názorům expertů a neochotu měnit zaběhlé standardy.

„Je evidentní obrovská setrvačnost. Vidíte to třeba na spalovacích motorech. Vášeň pro zmáčknutý plyn a výfuk, ze kterého se to valí na člověka, který stojí na chodníku, je obrovská. A vy najednou vidíte tu strašlivou neochotu něco měnit,“ pozastavuje se nad konzervativními přístupy.

Právě lpění na dosavadních postupech podle něj odrazuje mladé lidi od politiky.

„Mladí lidé si uvědomují, že ve společnosti je něco blbě, třeba domácí násilí, třeba to, že ženy berou méně peněz a že jsou mnohdy skoro druhořadé občanky. A mladí to vnímají a nechtějí to tak, oni už si to nechtějí nechat líbit,“ konstatuje Fendrych.

Politické zastání nahradil aktivismus

Jenže v politice jim mnohdy chybí zastání a jediným způsobem, jak se ozvat, je aktivismus.

„Mladí nemají odezvu a dělají to potom tak, že organizují Fridays For Future a chodí blokovat magistrálu. Snaží se, chtějí něco dělat. Otázka je, jak dlouho jim to vydrží,“ polemizuje.

Tmelící prvek ‚antibabiš‘ v Bruselu neplatí. Koaliční europoslanci útočí i na vládní politiky Číst článek

Přehlížení mladších voličů přitom prý není náhodné, vychází z dosavadních úspěšných strategií cílení na seniory.

„Máme za sebou vládnutí Andreje Babiše, který se extrémně soustředil na penzisty, na starší elektorát a nadbíhal jim. Snažil se, aby mezi nimi získal maximum voličů. Ta taktika není vůbec hloupá, protože starých lidí přibývá, zatímco mladých lidí bude přibývat čím dál míň,“ vysvětluje Fendrych.

Přesto nelze volební kampaň profilovat takto specificky. „Není možné nechat mladé voliče, aby zůstali osamoceni tak, jak zůstali osamoceni třeba za covidu. To bylo opravdu skandální,“ říká Fendrych.

Vyjít vstříc mladým přitom podle něj není tak náročné.

„Je to až banální. Vláda nebo jednotlivé strany by mohly nabídnout: ‚Ano, toto vyřešíme. Přijmeme už Istanbulskou úmluvu. Nebudeme se točit na tom, že tam je slovo gender a že my mu nerozumíme.‘ Takové voloviny by podle mě neměly řešit a měly by to nechat běžet. Já si myslím, že by to ani těm důchodcům vůbec nevadilo, protože ty už to často tak moc nezajímá,“ uzavírá Martin Fendrych.

Poslechněte si celý rozhovor v záznamu pořadu Osobnost Plus výše.