Vláda schválila programové prohlášení. Vychází z koaliční smlouvy a obsahuje i odstavec o covidu

Vláda koalice Spolu s Piráty a Starosty schválila ve čtvrtek po krátkém jednání programové prohlášení. Radiožurnálu to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) s tím, že dokument by měl kabinet zveřejnit do konce týdne. S programovým prohlášením předstoupí vláda ve středu 12. ledna před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru.

Praha 12:54 6. 1. 2022 (Aktualizováno: 13:19 6. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít