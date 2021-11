Jak si Piráti a STAN rozdělí sedm ministerstev? Poměr bude 4:3 pro Starosty, potvrdil Bartoš

Koalice Pirátů a Starostů má mít v nové vládě sedm ze sedmnácti ministerstev. Jak si mezi sebou těchto sedm postů rozdělí? Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro Radiožurnál upřesnil, že rozložení bude čtyři ku třem pro Starosty. „Myslím, že to schéma, které je teď domluvené, je odpovídající a že se v tom koaličně najdeme,“ zhodnotil. Rozhovor Praha 9:24 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane předsedo, v uplynulých dnech to ve vaší koalici se Starosty trochu skřípalo. Hlavně kvůli pirátské povolební analýze, podle které hnutí STAN mělo v předvolební kampani porušit některé dohodnuté principy, třeba výzvami ke kroužkování. Už jste si to vyříkali?

To je věc, která úplně nesouvisí se včerejším (úterním) jednáním s koalicí Spolu o vládě. Je to věc, která je interní. I na řešení takovýchto sporů koaliční smlouva pamatuje. Toto je pouze dílčí část, vypracováváme celou analýzu, která se týká toho, proč naše koalice nedosáhla na cíle, které jsme si dali - k těm 25 procentům.

Je tam i spousta našich chyb v komunikaci a jaké tam byly problémy, ale toto je skutečně analýza, která se týká metody, jakým strany měly v kampani komunikovat, že nesměly být vedeny kroužkovací kampaň na jednotlivé kandidáty. To si probereme vnitřně.

V tuto chvíli analýzu projednávají naše vnitrostranické orgány a budeme pokračovat tak, jak předpokládá koaliční smlouva, tedy na jednání strany Pirátů a Starostů v koaličním režimu koaliční rady.

Tedy na jednání o nové vládě to vliv nemělo.

Žádný vliv to nemělo. A my jsme to s Vítkem Rakušanem (Starostové) jasně řekli.

Ministerstva Pirátů a STAN

Koalice Pirátů a Starostů obsadí podle dohody vyjednané v úterý sedm vládních postů včetně ministra vnitra, průmyslu nebo školství. Už máte jasno v tom, které pozice připadnou Pirátům a které Starostům? O které mají Piráti zájem?

Vnitřně to máme rozvrženo. Vychází to i z nějaké debaty, priorit. Samozřejmě jsme reflektovali i ten nepoměr, který je v tuto chvíli v počtu mandátů ve sněmovně. Koaliční smlouva hovořila o celkovém poměru 2,25 nebo dva ku jedné ve prospěch Pirátů nehledě na výsledek voleb. Ale buďme realisté. Myslím, že to schéma, které je teď domluvené, je odpovídající a že se v tom koaličně najdeme.

Takže můžete potvrdit, že rozdělení těch sedmi postů bude v poměru čtyři ku třem ve prospěch Starostů, nebo je ten poměr ještě jiný?

Ten poměr je takový, jak říkáte. Ale musí se s tím samozřejmě popasovat naše vnitrostranické orgány. Ostatně včera (v úterý pozdě večer, pozn. red.), i když se strany rozcházely po těch téměř třinácti hodinách jednání, tak to zaznívalo od všech.

Je to jednání na nejvyšší úrovni vyjednávacích týmů a samozřejmě to musí být reflektováno i jednotlivými stranami - jak u koalice Spolu, tak u koalice Pirátů a Starostů.

Můžete říct, o které posty mají Piráti zájem?

Rozhodli jsme se a vychází to i z vyjádření Petra Fialy (ODS), že to zatím - dokud ta smlouva není na stole podepsaná a ten předpoklad je, že předsedové stran jí podepíší v pondělí – nebudeme komentovat. Dokonce ani personálie se na té platformě vyjednávacích týmů obou dvou koalic neprobíraly.

Bartoš jako ministr?

Nicméně někteří vaši kolegové z obou koalic už potvrdili svůj zájem o konkrétní resorty. Třeba předseda STAN Vít Rakušan by rád řídil ministerstvo vnitra. Tak o který post ve vládě máte zájem vy?

Když se podíváte na vládní tým Pirátů a Starostů, který jsme představili dávno před volbami, tak tam máme nominovány osoby na jednotlivé resorty, na některé jsou třeba i tři lidé a budeme skutečně vybírat nebo nominovat lidi, kteří jsou v tomto veřejně známém takzvaném vládním týmu Pirátů a Starostů, kde je přes 40 jmen.

Mluví se o vás jako o ministru pro místní rozvoj a digitalizaci. Platí to? Máte stále zájem, nebo je tam ještě nějaký kandidát, kterému klidně dát přednost?

Máme tam několik možností, ale skutečně o personáliích ve vztahu k jednotlivým postům zatím nehovoříme. Je to věc stran, je to věc následně i jednání koalic Spolu a Pirátů a Starostů.

Opakujete, že návrh koaliční smlouvy o programu budoucí vlády mají projednat orgány všech pěti stran. Jak to bude vypadat u Pirátů? Čekáte nějaké změny, nějaké třenice? Ještě nějaké problémy?

Postup je jasný, každá strana koalice – i možné budoucí koalice ve smyslu sestavování vlády - má svůj vnitřní mechanismus a orgán, který o podpisu takovéto smlouvy rozhoduje, ať je to grémium nebo u Starostů celostátní výbor, u nás je to celostátní fórum. K té smlouvě budeme přistupovat tak, že republikové předsednictvo bude rozhodovat o podpisu a následně poběží hlasování celostátního fóra. Ostatně je to mechanismus, který byl použit, i když jsme téměř před rokem vstupovali do koalice se Starosty.

Očekáváte nějaké komplikace? Ano, ne.

Budeme se bavit na platformě celostátního fóra. U nás o takovýchto věcech rozhoduje a vždy rozhodovala celá strana. A první krok je představit, co vlastně vyjednávací tým koalice a Piráti vyjednali. Celou dobu se pozornost upíná poměrně silně na jednotlivé resorty, ale nejdůležitější bylo najít programové shody.

Ostatně největší část úterního jednání s koalicí Spolu zabralo právě procházení těch jednotlivých agend - ať je to sociální oblast, průmysl a obchodu, digitalizace a dalších. Hledali jsme konsensuální řešení třeba na oblasti, kde sice míříme ke stejnému cíli, ale koalice Pirátů a Starostů si představuje jiné cesty.

Takže já bych nepředjímal. Skutečně důležité je, aby stranické aparáty nebo lidé, kteří o tom rozhodují v rámci svých stran, dostali k posouzení návrh koaličního programu, na jehož základě bude potom případně i programové prohlášení vlády.