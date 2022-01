VÁLEK: Pracovní karanténa se má týkat zdravotníků a pracovníků sociálních služeb. Podmínky určí hygiena

Pracovní karanténa se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) bude týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. Režim bude fungovat až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné, aby nebyla ohrožena péče o pacienty nebo klienty. Válek to řekl novinářům před jednáním vlády. Lidé zařazení do pracovní karantény budou moci chodit do práce i v případě, že budou mít pozitivní antigenní samotest na koronavirus.

