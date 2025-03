Vláda přispěje 300 milionů na obnovu MotoGP v Brně. ‚Jsou podmínky, aby akce byla úspěšná,‘ řekl premiér

Stát v následujících letech finančně podpoří tři velké sportovní akce. Rozhodla o tom vláda. Podpora se týká brněnské Velké ceny České republiky MotoGP. Vedle toho stát taky přispěje na Světový pohár v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně v roce 2026. Peníze stát pošle taky na kandidaturu Libereckého kraje na pořádání Evropského olympijského festivalu mládeže, který by mohl v Česku být v roce 2029. Praha 17:39 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejné výdaje by se tedy mohly vyšplhat až na celkem 650 milionů korun (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Konkrétně pro brněnský závod mistrovství světa motocyklů vláda vyhradí 100 milionů korun na každý ročník včetně letošního – a to až do roku 2027. O podpoře Moto Grand Prix přitom panovala na vládě největší diskuze, uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

„Mnozí z nás mají zkušenosti s tou akcí z minulosti, a ne vždy jsme měli pocit za toho předcházejícího organizátora a majitele, že všechno probíhá dobře. Tady máme pocit, že ty závody světového šampionátu MotoGP v Brně mají jiné a lepší podmínky pro to, aby ta akce byla úspěšná,“ řekl Radiožurnálu premiér.

Server iROZHLAS.cz už dříve informoval o záměru vlády vložit do obnovy motocyklového šampionátu MotoGP 300 milionů korun. O snaze podpořit MotoGP hovořil Fiala už loni v srpnu, původně ale mluvil pouze o „vyšších desítkách milionů“.

Ministerstvo vnitra ale v čele s Vítem Rakušanem (STAN) požaduje, aby vládní dotaci ve výši 300 milionů pro závody motocyklů MotoGP nejdříve schválila Evropská komise, zjistil také iROZHLAS.cz. Mohlo by se totiž jednat o finanční podporu, která křiví trh a je ze strany státu zakázaná.

Pokud by Evropská komise výjimku nepovolila, tak by musela česká vláda vymáhat dotace zpět i s úroky a pro organizátory by to znamenalo zásek v rozpočtu. Vládní návrh kritizovala kvůli nehospodárnosti i opozice, negativně se vyjádřili zástupci Pirátů a SPD.

Veřejné peníze na obnovu motorkářských závodů by kromě státu měly přidat i Jihomoravský kraj a město Brno. Veřejné výdaje by se tedy mohly vyšplhat až na celkem 650 milionů korun.