Vláda prodloužila stav nebezpečí v Hustopečích. Provoz na trati by se mohl obnovit během června

Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde koncem února havaroval a vzplál vlak s nebezpečným benzenem, vláda kvůli likvidaci škod prodloužila do 26. června. Novinářům to po středečním jednání vlády řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že to je vzhledem k stavu sanačních prací namístě. Uvedl také, že kabinet vzal v úvahu postoj hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka (ANO) a České inspekce životního prostředí.

