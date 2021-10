Vláda projedná zaslání 40 milionů korun do zahraničí. Největší část má zamířit do Senegalu

Česká republika by mohla v rámci zdravotně humanitárního programu Medevac a programu Pomoc na místě poskytnout do zahraničí peněžní dary v hodnotě 40 milionů korun. Návrh ministerstva vnitra na pondělním zasedání projedná vláda. Čtyři peněžní dary by měly podle materiálu, který má ČTK k dispozici, směřovat do Senegalu, Keni, Gruzie a na Mali.

