Každý zaměstnanec ve školství dostane deset respirátorů, rozhodla vláda. Rozvoz zajistí hasiči

Vláda pro potřeby škol, a to mateřských, základních a středních, uvolní 2,9 milionu respirátorů. Dohodli se na tom ministři na pondělním zasedání. Do krajů rozvezou ochranné pomůcky hasiči. Každý zaměstnanec v regionálním školství by jich měl dostat deset. Informoval o tom tiskový odbor vlády.

Praha 12:54 5. října 2020