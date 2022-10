Politolog o roce Fialovy vlády: Program jí napsal Putin, ostatní ambiciózní témata vysublimovala

Podle průzkumu agentury Median vládě Petra Fialy (ODS) nedůvěřuje až 55 procent dotázaných. „Je to nepříjemná zpráva,“ soudí politolog Jan Kubáček. „Vláda souběžně čelí bezprecedentním výzvám, které tady nebyly – a buďme za to rádi – několik desetiletí.“ Mohla ale komunikovat lépe: „Mohla mít mnohem pokornější, průběžný, lapidární styl, aby se k lidem dostaly jasné informace, jak postupovat, co si hlídat, na co si dát pozor.“ Praha 22:10 25. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Politolog Kubáček uznává, že vláda řešila za uplynulý rok od volební noci, kdy vznikl půdorys kabinetu, mnoho krizí za sebou: začala vládnout v době pandemie covidu-19 a následně Rusko Vladimira Putina vpadlo na Ukrajinu.

„Velmi mne překvapilo, že ambiciózní plány pětikoalice během roku vysublimovaly. Reálné programové prohlášení psal Vladimir Putin tím, jak vtrhl na Ukrajinu a de facto překreslil mapu energetických zájmů, geopolitických zájmů, bezpečnostních zájmů, investic a dalších strategií,“ upozorňuje Kubáček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Vadí mu ale, jak vláda informovala českou společnost o cenách energií a inflaci. „Abych od první pošty po poslední státní úřad natrefil na jednoduchou A4 s informacemi, jak postupovat, co si mám hlídat, na co si dát pozor,“ navrhuje politolog.

Řešením podle něj mohl být speciální tým vybraných ministrů, který by průběžně den co den připravoval pozice i s ohledem na české předsednictví Evropské unii – i to je výzva, uznává Kubáček.

„Hlavně jsem ale očekával, že vláda vytvoří tým složený z odborníků na komunikaci a spotřebitelské právo napříč resorty, který by vytvářel jednoduché manuály, dostupné rady. A k tomu že se přidá obrovská pokora, děkování a maximum pochopení.“

Místo toho vláda podle Kubáčka rozdávala hraběcí rady. „A to někdy až na hraně provokativního chování. A teď se diví, že lidé šetří. Takže se ukazuje, že mnohem racionálnější než česká vláda jsou nakonec české domácnosti.“

V tomto kontextu je výsledek průzkumu agentury Median, že vládě nevěří až 55 procent respondentů, docela dobrý výsledek: „Když to vezmete kolem a kolem, tak je to sice umouněný a zasloužený, ale ještě ne tak špatný výsledek na to, co Česká republika aktuálně prožívá.“

Chybí vysvětlování i pokora

Vláda je ale stále soudržná a premiér Petr Fiala první týdny ruské invaze na Ukrajinu zvládl dobře, chválí politolog:

„Proto jsem čekal, že energetickou krizi pojme premiér podobně, řekne si, že je to svého druhu živelná pohroma a nastoupí s jasným postojem, ale s pokorou, průběžným vysvětlováním a selským rozumem.“

„To znamená, že tam, kde se lidé sdružují, pohybují a kde to prostředí znají a je státní, to znamená pošta a úřady, že tam budou materiály. Ale velké billboardy, mediální kampaně, to příliš nefunguje a vždy se dá kritizovat, že je to drahé. V době nepohody a latentní chudoby to zbytečně dráždí,“ upozorňuje.

Stejně tak mohla vláda začít šetřit na byrokracii, navrhuje Kubáček: „Ti, co vyplňovali žádost o příspěvek na dítě, ví své. Buď dává stát všem, i nezaslouženě, nebo přijde s takovou adresností, že roste počet formulářů.“

