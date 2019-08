Komunisté požadují nižší schodek rozpočtu. ‚Nevidím k tomu důvod,‘ reagoval premiér Babiš

Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zůstat 40 miliard korun. Nevidí důvod k jeho snižování, jak požadují komunisté, řekl novinářům. O vývoji vyjednávání o rozpočtu ve středu předseda vlády mluvil s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Navržený schodek rozpočtu nechce měnit ani ona. Praha 18:41 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf KSČM Vojtěch Filip a premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda vlády ani po úterní schůzce s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem nevidí důvod ke snižování schodku státního rozpočtu ze 40 na 30 miliard korun, jak komunisté požadují.

Nové vrtulníky i bojová vozidla. Rozpočet obrany se oproti návrhu navýší o 1,2 miliardy Číst článek

„Není důvod snižovat schodek. Potřebujeme dostat peníze do ekonomiky,“ uvedl Babiš. Schillerová bude podle něj i nadále jednat s předsedkyní rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslavou Vostrou (KSČM). „Myslím si, že to bude mít ještě nějaký vývoj,“ podotkl premiér.

Filip potvrdil, že se s Babišem na schodku rozpočtu neshodli. „Je to stále náš požadavek. Jednání pokračuje,“ uvedl s odkazem na požadavek na schodek 30 miliard korun.

Schillerová ve středu novinářům po jednání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) řekla, že stále plánuje schodek 40 miliard korun. Nejprve chce ukončit jednání s ČSSD jako koaličním partnerem, až poté plánuje hledat podporu v Poslanecké sněmovně.

Jednání s Maláčovou

Schillerová již o rozpočtu jednala s většinou ministrů. Oproti vládnímu návrhu zákona si vyjednali navýšení svých kapitol o více než 11 miliard korun. V úterý měla také schůzku s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Ani po pětihodinovém setkání ale k dohodě zatím nedospěly, pokračovat budou v pátek. Výsledek jednání nekomentovaly.

Ministerstvo pro místní rozvoj získá navíc 200 milionů. Peníze dá na MotoGP i na boj s kůrovcem Číst článek

Schillerová označila za dobrou zprávu, že rokování trvalo pět hodin. „Protože, když s někým pět hodin sedíte u jednacího stolu, a to je přesně to, co si já představuju, tak se bavíte nad konkrétními věcnými tématy,“ poznamenala.

Požadavek Maláčové na posílení rozpočtu ministerstva o 11 miliard korun stále Schillerová považuje za nereálný. Věří, že se k dohodě dopracují v pátek. „Myslím si, že jsme poměrně blízko,“ dodala.

Babiš novinářům řekl, že s Schillerovou mluvili o výdajích na obranu. „Lobboval jsem hlavně za sport, je pro nás důležitý a musíme do něj dávat větší prostředky. Je potřeba, aby se to dostalo k našim dětem, aby naše děti sportovaly.“

Podle Schillerové premiér chtěl být rámcově informován o jednáních. „Shrnula jsem mu částky, které jsou dojednané, rozpočty jednotlivých kapitol, které jsou ukončené. Chtěl zhruba vědět, co mě ještě čeká,“ poznamenala po společné schůzce.