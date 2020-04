ONLINE: Schodek státního rozpočtu bude 300 miliard korun, rozhodla vláda o třetím navýšení za měsíc

Vláda schválila zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 300 miliard korun. Na konci března poslanecká sněmovna kvůli epidemii schválila zvýšení letošního schodku na 200 miliard korun, z původně plánovaných 40 miliard korun před pandemií. Podle ekonomů není ale vyloučeno to, že schodek může být letos ještě vyšší. Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci prezenčně konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Praha 17:00 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Schválený návrh počítá s celkovými příjmy 1,428 bilionu korun a výdaji 1,728 bilionu korun. Novela proti předchozí novele počítá s dalším poklesem příjmů o 60,1 miliardy korun.

Příspěvky pro podnikatele a živnostníky dubnem nekončí. Musí ale podepsat nové čestné prohlášení Číst článek

Zároveň ministerstvo financí navýšilo dále výdaje o 39,9 miliardy korun kvůli zvýšení plateb za státní pojištěnce, které v pondělí kabinet také schválil, a posílení vládní rozpočtové rezervy i výdajů na obsluhu státního dluhu.

Prezident Zeman v neděli řekl, že nechce hrozit vetem rozpočtu se zvýšeným deficitem, ale s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) bude chtít jednat o možných úsporách. Setkat by se měli na počátku května.

Ministryně v neděli uvedla, že se deficit zvýší kvůli očekávanému poklesu státních příjmů a vzestupu výdajů, které obojí způsobila epidemie koronaviru. Se škrty v rozpočtu letos nepočítá.

Přijímací zkoušky na VŠ

Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci prezenčně konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy je ale budou moci s ohledem na epidemii koronaviru uspořádat také na dálku, podobně jako státní zkoušky.

Maturitní vysvědčení budou moci přijatí uchazeči dodatečně doručit vysoké škole do 45 dnů po začátku akademického roku. Předpokládá to vládní návrh zákona, který v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Informovala o tom hradní kancelář.

‚Můžu psát v pohodě z domova.‘ Studenti si zvykají na zavřené knihovny, univerzity digitalizují obsah Číst článek

Vysoké školy budou moci podle předlohy také prodloužit akademický rok. Dostanou navíc možnost odpustit studentům poplatky za příliš dlouhé studium.

Některé vysoké školy už avizovaly, že kvůli epidemii budou muset zkoušky posunout. Termíny přijímacích zkoušek určuje každá vysoká škola sama, za standardního stavu je musí vyhlásit alespoň čtyři měsíce předem. Kvůli opatřením proti koronaviru to nemohou splnit, a zákon proto lhůtu zkracuje na 15 dnů.

Senát v doprovodném usnesení upozornil na možné znevýhodnění některých uchazečů o studium na vysokých školách v případě organizování přijímacích zkoušek na dálku, a to kvůli nekvalitnímu připojení k internetu. Vysoké školy by to měly podle usnesení směřovaného konferenci rektorů zohlednit.

Ukončení studií

Termín středoškolských přijímaček ministr Plaga oznámí do půli května. Žáci budou mít jeden pokus Číst článek

Maturitní zkoušky by se podle jiné už účinné úpravy měly konat 21 dnů po znovuotevření škol. Pokud se ale školy neotevřou do června, zkoušky na maturitním vysvědčení nahradí průměr známek z posledních tří vysvědčení střední školy. Za současné situace s ohledem na plán otevírání škol počítá ministerstvo školství s prvními maturitami po 1. červnu.

Státní zkoušky na vysokých školách a obhajoby dizertačních prací se budou moci konat i prostřednictvím internetu. Podmínkou je, aby šlo o komisionální zkoušení. Pokud by se státnice nemohly uskutečnit ani na dálku, měly by být po otevření škol.

Úprava vznikala ve spolupráci s vysokými školami, řeší také prodloužení stipendií. V souvislosti s odpuštěním poplatků za nadstandardní dobu studia se doba od začátku března do konce srpna nebude do studia započítávat. Akademické senáty budou moci podle předlohy jednat a hlasovat na dálku.

Společnost Scio nově oznámila, že Národní srovnávací zkoušky, které organizuje a které nahrazují, nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku, se kvůli epidemii koronaviru posunou na 13. června až 11. července. Navíc bude i mimořádný on-line termín 30. května.

64027