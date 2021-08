Vláda: Děti do 18 let budou mít testy dál zdarma, o třetí dávce očkování se rozhodne do konce srpna

Vláda na čtvrtečním mimořádném jednání schválila pokračování preventivního testování dětí do 18 let na covid zdarma. Diskutovala také o třetí dávce očkování proti koronaviru. Ta bude v Česku určená primárně rizikovým skupinám. První lidé by se k přeočkování měli dostat pravděpodobně na podzim, sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). S konečnou platností by měl kabinet o možnosti získat třetí dávku očkování rozhodnout do konce srpna. Praha 17:15 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga (za ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zdůraznil, že půjde opět o vakcinaci dobrovolnou. Zda bude třeba třetí dávka očkování i pro další skupiny, ukáže podle ministra další vývoj epidemie. Pokud bude nutné přeočkovat další skupiny obyvatel, bude to postupný proces, uvedl.

Testy pro děti zdarma

Preventivní testy na covid-19 budou mít ze zdravotního pojištění hrazené od září i nadále děti do 18 let. Původně vláda mluvila o tom, že by si testy měli od září platit všichni nad 12 let, pro které je dostupné očkování. Bezplatné bude testování také pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro lidi, kteří s očkováním začali, ale ještě jej nemají dokončené.

Pro ostatní budou testy, které jsou určené například pro návštěvy kulturních či sportovních akcí, zpoplatněny. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Vyplývá to z mimořádného opatření, které ve čtvrtek schválila vláda.

Za dokončené očkování se považuje uplynutí dvou týdnů po druhé dávce u dvoudávkových vakcín nebo dva týdny po první dávce u jednodávkové očkovací látky.

Prokázání bezinfekčnosti je požadováno například při návštěvě kulturních akcí či při cestování. Za doklad bezinfekčnosti se kromě dokončeného očkování a negativního výsledku testu považuje také potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Proti rozhodnutí zrušit hrazení preventivních testů se už dříve vyslovili zástupci kultury, cestovního ruchu či provozovatelé bazénů. Nárok na hrazené testování je nejvýše jednou za sedm dní.

Zpoplatnění se nebude týkat testů ve školách, zdůraznil ministr. Podle něj vláda také schválila, že pokud budou děti testovány ve škole, budou se moci dokladem o výsledku nebo čestným prohlášením prokázat i jinde, například v kroužcích, ve službách nebo na hromadných akcí. Ve školách jsou naplánovány tři vlny testování na začátku září. Pokud školy použijí PCR testy, bude stačit otestovat děti dvakrát.