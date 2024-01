Vláda schválila další čtyři miliardy pro ministerstvo školství. Většina půjde do regionálního vzdělávání

Vláda v souladu s předchozími politickými dohodami rozhodla o posílení letošního rozpočtu ministerstva školství o čtyři miliardy korun. Na sociální síti X to oznámil ministr Mikuláš Bek (STAN). Rozpočet resortu a změna financování byly hlavními tématy první poloviny letošního školního roku. Praha 11:57 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo školství mělo podle státního rozpočtu v tomto roce původně pracovat s výdaji 269 miliard korun. Proti loňskému roku to bylo o 3,9 miliardy korun víc.

Peníze by se podle předchozích vyjádření ministra měly rozdělit. Jednu miliardu by měly dostat vysoké školy, zbylé peníze by pak měly jít do regionálního školství.

Vysoké školy by část navýšení rozpočtu měly využít ke snížení rozdílů platů vysokoškolských učitelů. V regionálním školství by peníze měly pomoci s financováním platů nepedagogických pracovníků.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) před jednáním kabinetu uvedl, že pro jeho stranu jsou důležité z hlediska financí nejen platy, ale také rozvoj infrastruktury a modernizace.

„V rámci evropských programů IROP máme modernizace učeben a vybavení škol v regionech, městech. Zájem je o to obrovský, protože technologický deficit je velký,“ dodal.

