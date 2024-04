Vláda schválila důchodovou reformu, věk odchodu do penze se zřejmě prodlouží nad 65 let

Věk odchodu do důchodu by se mohl prodlužovat nad hranici 65 let. Záležet bude na prodlužování očekávané délky dožití. Úpravu penzí, která s tím počítá, schválila v úterý vláda. Výjimku bude mít asi 120 tisíc lidí v náročných profesích. Změny se mají týkat i výpočtu nově vyměřených důchodů, a to od roku 2026. Vláda taky schválila, že minimální důchod bude mít hodnotu pětiny průměrné mzdy. Všechny změny ale musí ještě projednat parlament. Aktualizujeme Praha 12:10 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jsou změny důchodového systému nutné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsledky jednání mají zástupci vládní koalice okomentovat odpoledne. Na úpravách je v kabinetu shoda. Podle pětikoalice jsou úpravy penzí nutné, protože Česko stárne a vzniká tak dluh v důchodovém systému.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by měla stát reforma na pěti principech. Má zůstat garantováno období penze 21,5 roku, které se má přizpůsobovat demografickým trendům v české společnosti. „Je to spravedlivé, je to předvídavé a každý bude ve svých padesáti letech znát věk odchodu do důchodu,“ uvedl Fiala.

Další částí má být podpora rodin či pomoc zranitelným skupinám – u ní má být základem zdvojnásobení výše minimálního důchodů. Dálším principem je dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. „Pracujeme s doporučením zdravotnických expertů a stanovujeme několik kategorií, které jasně vymezí, kdo bude mít na výhody vyplývající z náročnosti jeho práce výhody,“ doplnil Fiala.

A nakonec má reforma promítnout i zvýšení příjmů pro pracující důchodce. „Chceme toho dosáhnout snížením o 6,5 procenta pro seniory s výdělečnou činností,“ dodal Fiala.

Novelu by Sněmovna mohla začít projednávat na přelomu května a června.

Bez změn je systém neudržitelný

Výdaje na penze aktuálně tvoří asi třetinu výdajů státu. Na důchodech se loni vyplatilo 685,3 miliardy korun. Meziročně suma vzrostla o 97,2 miliardy korun, tedy o 17 procent. Příjmy se ale zvedly jen o osm procent, výdaje pokrýt nestíhají.

Systém důchodového pojištění skončil v dosud nejvyšším deficitu 72,8 miliardy korun. Je to kolem procenta HDP. Podle dřívějších údajů ministerstva práce by za pár desetiletí roční schodek mohl odpovídat až pěti procentům HDP, v dnešních hodnotách by to bylo kolem 350 miliard korun.

Podle ekonomů není systém penzí beze změn udržitelný. Opozice návrhy odmítá. Podle opozičního hnutí ANO vládní koalice straší lidi, o reformě s ní jednat odmítá. „Ohledně věku odchodu do důchodu a zpomalení tempa růstu nových důchodu se dohodnout nezvládneme,“ uvedl poslanec Aleš Juchelka (ANO). Tyto změny pak vadí i druhému opozičnímu hnutí – SPD.

S vládním plánem nesouhlasí ani odbory, rada postižených či rada seniorů.