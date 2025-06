Vláda si nezaslouží bezmeznou důvěru, říká poslanec za STAN Kuchař, který odešel při hlasování

Poslanec Jan Kuchař (STAN) společně se svou stranickou kolegyní Hanou Naiclerovou ve středu nehlasovali proti nedůvěře vládě, přestože ostatní poslanci ze Starostů a nezávislých ano. „Z mé strany to byl spíš zdvižený prst, že moje důvěra není neomezená,“ řekl Kuchař v rozhovoru pro Radiožurnál. Dodává ale, že vládu shazovat nechtěl a je rád, že ustála čtyři roky vládnutí. Rozhovor Praha 7:15 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Jan Kuchař (STAN) | Foto: Josef Horázný | Zdroj: ČTK

Vláda nakonec ustála hlasování o nedůvěře vládě. Jaká je vaše reakce?

Nepředpokládal jsem, že se stane něco jiného, protože opozice, která vyhlásila hlasování o nedůvěře, neměla 101 hlasů. Takže to byla dvoudenní exhibice a představování nevolí a možná i nahrávání videí pro sociální sítě na letní kampaň.

Já jsem se hlasování nezúčastnil, protože si myslím, že ještě nebylo zodpovězeno všechno, co potřebuju mít zodpovězeno. Určitě bych nehlasoval pro nedůvěru, to jsem řekl na rovinu. Protože jsem velmi rád, že tahle ta vláda ty čtyři roky ustála a určitě bych ji nechtěl shazovat.

Každopádně pokud má tato vláda pokračovat i v příštím volebním období, tak já doufám, že do konce volebního období vysvětlí ty problémy, které teď vznikly a lidé, kterých se to týká, tak vyvodí osobní odpovědnost, aby se s čistým štítem šlo dál. Takže z mé strany to byl spíš zdvižený prst, že moje důvěra není neomezená.

Koordinoval jste postup s dalšími kolegy z klubu?

My jsme to samozřejmě na klubu jednali. Naši ministři a předseda klubu žádali o to, abychom zvážili tento krok. Já jsem s kolegyní Hankou Naiclerovou (STAN) řekl důvody, proč to teď momentálně udělat nemůžeme. Je tam i důvod, že se chci i zítra ráno podívat do zrcadla. Protože já nevím, co ještě kolem kauzy vypluje.

A myslím si, že teď momentálně si vláda nezaslouží nedůvěru, ale bezmeznou důvěru určitě ne, protože musí vysvětlit věci, které se odehrály.

Nebojíte se, že to bude pro kolegy problém později, že to třeba nějakou důvěru ve vás může ohrozit?

To záleží na kolezích, jak to budou chápat, protože pro mě to jeden z postojů, který budu mít i v případě zvolení do příštího volebního období – budu chtít mít záruky, že takovéhle věci, které se teď na konci volebního období odehrály, se stát už nemůžou.

A kolegové, co vás přesvědčovali, vám říkali své názory? Jak pak reagovali, když jste se definitivně rozhodl, že nebudete hlasovat.

Kolegové to akceptovali, oni můj názor i názor mé kolegyně Hanky Naiclerové respektují. Myslím si, že to, že s ním nesouhlasí, neznamená, že budou nějakým způsobem dělat nátlak, abychom svůj názor změnili.

Nestalo se to a já za to díky, protože si myslím, že jsem zvolen a i svůj slib jsem dal takový, jaký jsem dal a já ho beru vážně. A myslím si, že každý, kdo tady hlasuje, tak by měl brát vážně každé svoje hlasování.