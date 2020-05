Otevření hranic, kadeřníci bez štítů, řidiči bez roušek. Přečtěte si, jaká uvolnění opatření schválila vláda

Od úterý budou kontroly na hranicích s Rakouskem a Německem pouze namátkové, se zeměmi se otevřou všechny silniční a železniční přechody. Kadeřníci nebudou muset od úterý nosit dvojitou ochranu obličeje, mohou odložit štít. Přestane rovněž platit omezení, podle kterého mohli do větších obchodů v době mezi 8.00 a 10.00 jen lidé starší 65 let. Projděte si přehled, který sestavil server iROZHLAS.cz. Praha 20:12 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překračovat hranice na stanovených místech bude možné bez časového omezení. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Otevření hranic

Od úterý se otevřou všechny silniční a železniční přechody s Rakouskem a Německem, kontroly budou pouze namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům.

Překračovat hranice na stanovených místech bude možné bez časového omezení. Pro lety v schengenském prostoru se budou moci využít letiště v Brně-Tuřanech, Karlových Varech, Ostravě-Mošnově, Pardubicích a Praze-Kbelích. Dosud byla pro mezinárodní lety otevřena pouze pražská Ruzyně.

Roušky

Kadeřníci, kosmetičky ani maséři nebudou muset od úterý nosit dvojitou ochranu obličeje, mohou odložit štít. Měli by ale alespoň každé dvě hodiny měnit roušku. Roušku nebudou muset mít plavčíci či trenéři, kteří budou od ostatních lidí na dva metry, odložit ji budou moci také řidiči veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s někým dalším. Zaměstnanci nejen v kancelářích, ale i výrobních provozech, kteří od sebe budou dva metry, nebudou muset už také nosit roušku.

Povinnost nosit roušku ale stále platí v prostředcích městské hromadné dopravy a ve vnitřních prostorech.

Čas pro nákupy seniorů

V úterý přestane v Česku platit omezení, podle kterého mohou do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií v době mezi 8.00 a 10.00 jen lidé starší 65 let. Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19.

Školství

Do speciálních škol se budou moct vrátit děti se zdravotním postižením od 1. června. Účast žáků bude dobrovolná. Vláda tak podle ministerstva školství vyslyšela hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími hendikepy.

Kabinet dnes také odsouhlasil další původně plánovanou vlnu postupného a dobrovolného otevírání středních a základních škol. Praktické vyučování na středních školách a konzervatořích může začít 1. června, přičemž bude na školách, zda možnosti využijí. Žáci druhých stupňů základních škol budou moct na konzultace či třídní hodiny od 8. června. Pro žáky bude docházka dobrovolná, pro školy pořádání akcí nepovinné.

Chytrá karanténa

Projekt takzvané chytré karantény od pondělí formálně náleží pod ministerstvo zdravotnictví. Dosud chytrou karanténu vedl 90členný centrální řídící tým zřízený pod armádou jako poradní orgán vlády vedený náměstkem Romanem Prymulou.

DPH

Daň z přidané hodnoty by měla u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení klesnout z 15 na 10 procent. Dále by měla klesnout o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny.

Podle schváleného návrhu firmy budou moci také uplatňovat daňovou ztrátu zpětně a obce zřejmě získají oprávnění osvobozovat od daně z nemovitostí kvůli mimořádným událostem. Zemědělcům by se mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů. Tzv. zelená nafta je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu.

Sociální odvody

Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy.

Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Prominutí těchto odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, z něhož se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Podle ministerstva práce má odpuštění pojistného - tedy takzvaný režim C z Antiviru - podpořit zachování pracovních míst.