Svaz měst a obcí kritizuje nařízení o omezení pohybu. ‚Lidi jsme zavřeli na malém území,‘ říká ředitelka

Patrně nejvýraznějším bodem nových protiepidemických opatření je omezení pohybu v hranicích jednotlivých okresů, respektive obcí s výjimkou nutných cest do práce či za lékařem. Na dodržování opatření dohlížejí tisíce policistů s podporou armády. Proti nastavení tohoto režimu se už den po jeho zavedení důrazně ozval Svaz měst a obcí v čele s výkonnou ředitelkou Radkou Vladykovou. „Považujeme ho za naprosto diskriminační," řekla Radiožurnálu.

Podle tiskové zprávy vašeho svazu nynější omezení „vykazuje znaky diskriminace“. V jakém smyslu především?

Je to v tom smyslu, že máme obce a města velikosti Prahy, která mají sto kilometrů a možnost volného pohybu. Pak tu ale máme obce, které mají od cedule k ceduli třeba 500 metrů. Toto opatření pak samozřejmě obyvatele malých obcí, kde třeba ani nejsou ohniska nákazy, omezuje na pohybu tak, že si ani nemohou jít zaběhat. V tomto smyslu to považujeme za naprosto diskriminační.

Není to nutná daň, na níž musí obyvatelé menších obcí doplácet oproti metropolím? Je myslitelné, aby byl režim pohybu v případech, o nichž mluvíme, volnější?

Jde o to, jakou optikou se na to díváme. Chceme ochránit občany před tím, aby se šířila nákaza covidu-19. To je cílem všech opatření. S tímto cílem se na to díváme. Pokud se ani v malých obcích lidé nemohou potkávat, ale nemohou vyrazit ani do přírody, tak se všichni potkají v centru té malé obce. Stejně, jako se všichni pohybují napříč celou Prahu. Jde spíš o dělání opatření takových, aby byla aplikovatelná a aby byla vymahatelná. To, že si někdo půjde zaběhat do lesa sousední obce, přece nikomu nic významného neudělá, nikoho to neohrozí.

Jak by tedy podle vašeho svazu měla být pravidla, která mají platit nejméně tři týdny, upravená?

Náš názor je takový, že pohyb za účelem sportu a podobně, by měl být umožněn minimálně na úrovni okresu. Právě z důvodu územní rozdrobenosti. Je potřeba si uvědomit, že Česká republika má absolutní specifikum v celé Evropě, a to je velká územní rozdrobenost. Máme 6250 obcí, medián velikosti obce je 440 obyvatel.

Máme jedno velké město, Prahu, která má milion 200 tisíc obyvatel. Pak jsou tu Ostrava a Brno, což jsou stotisícová města. Pak už máme menší města. Nad 10 tisíc obyvatel máme 128 měst. Máme skutečně malinké obce, kde jsme lidi zavřeli na malém území. Pokud chtějí jít sportovat nebo vykonávat jinou rekreační činnost a podobně, tak je jim to je znemožněno. A především, účel to neplní.