Ministři jdou opět do práce. V rámci úsporného balíčku budou řešit změny v DPH i zdanění benefitů

Ministři a ministryně za sebou mají dva týdny dovolené a v dalších dnech jim začne další kolo jednání o finální podobě konsolidačního balíčku. Předloha, která má podle vládních dokumentů zlepšit hospodaření státu jen v příštím roce o téměř 100 miliard korun, půjde na začátku září ve sněmovně do dalšího čtení. Koalice chce předložit souhrnný pozměňovací návrh. Jak bude přesně vypadat, ale zatím není jasné. Praha 8:14 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládu čeká další jednání o konsolidačním balíčku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle koalice půjde v předloze spíš o drobné úpravy. K nim by mohl patřit i přesun některých položek do jiné daňové sazby, než ve které jsou teď. Třeba dámské hygienické pomůcky, tedy hlavně vložky a tampony, by mohly být ve snížené sazbě.

Rodinám s vyššími příjmy zaplatily zdražení energií daňové škrty. Chudší polovina skončila v minusu Číst článek

Vládní konsolidační balíček navrhuje dvě sazby daně z přidané hodnoty – základní jednadvacetiprocentní a sníženou dvanáctiprocentní.

Uvnitř koalice se ještě debatuje o rozdělení peněz z hazardu. V tomto týdnu by měli lídři jednotlivých vládních stran a hnutí jednat se zástupci samospráv o rozpočtovém určení daní. Změny nejsou vyloučené.

„Aby v celkové bilanci nejrůznějších změn obce a města v České republice nevyšly zkrátka. Aby ty zodpovědné municipální rozpočty, které vesměs hospodaří dobře, pokud se díváme na čísla, nebyly v této době výrazně krácené,“ vysvětluje vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Zdanění benefitů

Vláda posuzuje taky návrh zaměstnavatelů a odborářů. Ti chtějí, aby si kabinet ještě rozmyslel zdanění zaměstnaneckých benefitů. Kabinet to podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zváží.

„Abychom vážně posoudili jakýkoliv návrh tak musíme znát dopady na státní rozpočty nebo zákony. Takže se tomu budeme věnovat nejpozději v druhé polovině srpna. Předpokládám, že druhé čtení tohoto návrhu zákona bude 5. září,“ řekl Stanjura.

Vláda měla dobrý úmysl finance zlepšit, začínám pochybovat, že to zvládne, říká ekonomka Matesová Číst článek

Do té doby se koalice musí shodnout na pozměňovacím návrhu, který společně předloží. Posuzovat bude i desítky opozičních předloh. Oba opoziční kluby ANO i SPD jsou totiž velmi kritické a navrhují vlastní změny.

V prvním čtení poslanci jednali 27 hodin čistého času a i pro další kolo avizuje předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová velmi dlouhé jednání.

„Každé kolo bude velmi důležité a bezesporu velmi dlouhé. Projednáváme nevyšší zvyšování daní v novodobé historii,“ uvedla.

Celý legislativní proces musí koalice stihnout do konce roku, s přínosy pro rozpočet totiž počítá už od ledna. A kromě jednání o konsolidačním balíčku čeká ministry po dovolené i běžná agenda. První řádnou schůzi budou mít ve středu.

Zkrácení rodičovské

Koncem srpna by sněmovna podle ministra práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL mohla projednávat zvýšení rodičovského příspěvku a zároveň zkrátit rodičovskou dovolenou na tři roky. Stát tak bude muset zajistit místa ve školkách a dětských skupinách.

Jurečka to chce dát jako povinnost obcím od příštího roku, ty se ale brání. Mají prý omezené možnosti ke zřizování míst ve školkách.

Usnadnit by to mohla připravovaná vyhláška ministerstva zdravotnictví, která třeba ruší povinnost mít ve třídě umyvadlo a nepočítá ani s přesně daným počtem toalet na počet dětí. Taková úprava hygienických pravidel by zřizovatelům teoreticky mohla ulehčit zakládání nových dětských skupin a školek.

Prezidentské volno

Volno naopak začíná prezidentu Petru Pavlovi. Toho nyní čekají dva týdny dovolené. Podle mluvčí prezidenta Markéty Řehákové je stráví hlavně s rodinou na chalupě na Náchodsku.

Nerudová: Důchodci trpí neschopností předchozích vlád. Na systémovou reformu je už pozdě Číst článek

Dovolenou ale jednou přeruší, a to 21. srpna, kdy přijede do Prahy a navštíví budovu Českého rozhlasu, aby si s pamětníky i politiky připomněl 55. výročí od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.