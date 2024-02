Zákonodárci by nově mohli podpořit jen jednoho prezidentského kandidáta. Vláda projedná změnu

Poslanci a senátoři by v budoucích volbách prezidenta měli mít možnost podpořit jen jednoho kandidáta. Počítá s tím novela zákona o prezidentské volbě, kterou ve středu projedná vláda. Lidé by pak měli dostat možnost podepisovat petice občanských kandidátů také online. Novela podle ministerstva vnitra reaguje na zkušenosti z předchozích přímých voleb prezidenta, účinná by mohla být od roku 2026, takže by se uplatnila už ve volbách v roce 2028.

