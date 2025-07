Vláda získala seznamy českých firem, které porušují protiruské sankce. Materiály vyhodnocuje a analyzuje

Vláda má k dispozici seznamy českých firem, které podle Ukrajiny porušují protiruské sankce a dál dodávají své výrobky nebo materiál do Ruska. Úřady nyní získané informace analyzují, konkrétní jména firem ovšem zveřejňovat nebudou. Uvedla to mluvčí resortu průmyslu Miluše Trefancová. Podle mluvčího Bezpečnostní informační služby (BIS), která se případem také zabývá, nejsou firmy zpravodajcům „neznámé“. Praha 11:15 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo průmyslu a obchodu (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v červnu uvedl, že některé firmy včetně českých a německých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní. Podle Zelenského jde mimo jiné o 13 německých a osm českých společností, jejich jména ale neuvedl. Zároveň vyzval k sankcím vůči těmto firmám. Ministerstvo průmyslu v reakci na to uvedlo, že informace prověří.

„Seznam firem, jak o něm mluvil prezident Zelenskyj, jsme doposud oficiálně neobdrželi. Při jednáních se však ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu zahraničních věcí podařilo neformálně získat určité seznamy od ukrajinských partnerů,“ uvedla Trefancová.

„Všechny dostupné informace nyní ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími orgány podílejícími se na kontrole zahraničního obchodu s citlivým materiálem vyhodnocuje a analyzuje,“ dodala Trefancová.

Konkrétní firmy ani stále pokračující vyšetřování podle ní není z bezpečnostních a zahraničněpolitických zájmů České republiky možné komentovat.

Podle resorut většina zboží, na které se protiruské sankce vztahují, nepodléhá žádným kontrolám v případech, kdy se vyváží do jiné země, než je Rusko.

Vývoz do třetích zemí

Úřad v této souvislosti upozornil, že ve statistikách se tak mohou objevit i případy, kdy zboží bylo vyvezeno do některé z třetích zemí ještě v době, kdy žádné sankce neexistovaly a až později zamířilo do Ruska.

„Nejen z tohoto důvodu jsou veškeré průběžně získávané informace předmětem detailní analýzy, na jejímž základě je možné přijímat další opatření v souladu s národní i unijní legislativou,“ podotkla Trefancová.

Možným obcházením sankcí a vyvážením obráběcích strojů do Ruska se zabývá také Bezpečnostní informační služba (BIS), jak už dříve informoval iROZHLAS.cz. „Jakmile budeme seznam mít, firmy a obchody prověříme,“ uvedl k tomu mluvčí BIS Ladislav Šticha.

I podle něj se řada vývozů dnes embargovaného zboží uskutečnila ještě před začátkem ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, kdy ještě nebyly sankce zavedené.

„Je ovšem téměř jisté, že ani v jednom případě se nebude jednat o přímý vývoz z České republiky do Ruska, ten není bez licence možný a takové zboží by se legálně přes hranice nedostalo,“ míní Šticha. Mohlo tedy podle něj jít právě o zboží dodané před rokem 2022 nebo reexportované přes další země. Firmy, kterých se toto podezření týká, podle něj nejsou tuzemským zpravodajcům neznámé.

Proliferace Proliferací je míněno šíření zboží, které může mít vedle civilního potenciálně i vojenské využití. Mezi takové zboží dvojího použití patří právě obráběcí stroje, ale i chemické látky nebo software s umělou inteligencí. Právě proliferace je jednou z oblastí, které se velmi intenzivně věnuje právě BIS. Ta každý rok zachycuje desítky případu, kdy se firmy sídlící v České republice snaží obcházet sankce a dostat embargované zboží různě sofistikovanými kanály do Ruska.

Zelenskyj varoval nejen před českými firmami, které mají obcházet sankce, ale také před německými, tchajwanskými, jihokorejskými nebo indickými. Problém je tedy mezinárodní a i jeho řešení probíhá na mezinárodní úrovni.

„Proliferace na mezinárodní spolupráci de facto stojí. Bez ní by to bylo ještě obtížnější, než to v současné době je. V rámci této spolupráce patří naše výsledky k nejlepším v Evropě,“ vysvětlil Šticha.

Problémem se zabýval také ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Ani jeho úřad ale vývoz nepotvrdil. „Na základě informací získaných od ukrajinské strany jsme neidentifikovali žádné náznaky, které by potvrzovaly, že skutečně došlo k proliferaci daných položek do Ruska,“ uvedl pro iROZHLAS.cz na konci června.

Česko na základě těchto analýz připravilo nový nástroj do právě schvalovaného 18. sankčního balíčku EU.

„Tento nástroj umožní členským státům kontrolovat vývoz i do jiných zemí než je Rusko, v případech, kdy zboží sice není pod kontrolou při vývozu do těchto zemí, ale je na sankčním seznamu ve vztahu k Rusku. Tento nový nástroj by měl doplnit již existující tzv. catch-all opatření využívané u zboží dvojího užití,“ popsala Trefancová.

Západ po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl. Moskvě se však částečně podařilo tyto sankce obcházet přes třetí země.