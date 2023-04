Balaš byl od začátku náplastí. A na ministerstvu školství končí jako zimní král, hodnotí politolog

Ministerstvo školství patří mezi resorty, kde se nejčastěji mění jeho šéf. Současný ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek ze STAN, který nyní nahradí svého stranického kolegu Vladimíra Balaše, bude 22. ministrem školství v historii Česka. „Vladimír Balaš byl od počátku jakousi náplastí,“ říká ke změně ve vysílání Radiožurnálu politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni. Rozhovor Praha 15:37 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Balaš | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Vladimír Balaš je ministrem zhruba tři čtvrtě roku, a to od konce loňského června. Podle předsedů školských asociací a odborářských sdružení je hodnocení právě kvůli jeho krátkému působení obtížné. Jak byste ho zhodnotil vy?

Vladimír Balaš byl od počátku jakousi náplastí. Když byl jmenován prezidentem, tak Miloš Zeman řekl, že sedm kandidátů místo odmítlo.

Připomeňme, že Petr Gazdík (STAN) se musel v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr a se svými prapodivnými vztahy k jednomu z významných obviněných tohoto křesla vzdát. A nahradil ho Vladimír Balaš, který se na tu funkci nikdy nepřipravoval.

Když se prezentoval školský program hnutí STAN, tak za ním stál právě Petr Gazdík spolu s Mikulášem Bekem, který by měl teď Balaše nahradit.

Bohužel musíme konstatovat, že Vladimír Balaš se příliš neorientoval v problematice regionálního školství. To bylo vidět při řadě velmi nešťastných výroků včetně toho, že ministerstvo chtělo některé předměty scelovat, a to dost nelogicky a nepromyšleně.

Ale co mě jako vysokoškolského pedagoga mrzí víc, že se nezastal ani vysokých škol, z nichž pochází a které jsou paradoxně v současné době mnohem více podfinancovány než regionální školství. Bohužel to opravdu byl na ministerstvu školství takový zimní král.

Jak problematická je výměna ministra v době, kdy se řeší rozpočet pro resort na následující roky? Mimochodem v pátek zástupci iniciativy Hodina pravdy předali vládě petici, v níž žádají o bezodkladné řešení finanční krize univerzitních pracovišť.

Krize univerzitních pracovišť je opravdu zásadní, protože na vysoké školy se lidově řečeno vykašlaly jak kabinety levicové, tedy Bohuslava Sobotky (ČSSD) a Andreje Babiše (ANO), tak bohužel i současný kabinet.

Je to velmi smutné, protože jak odcházející ministr Balaš, tak Mikuláš Bek, tak sám premiér Petr Fiala (ODS) jsou vysokoškolští profesoři, a dokonce ve dvou případech rektoři. Celá akademická obec proto očekávala, že jestliže vláda považuje vzdělání za svoji prioritu, tak když je dost peněz na obranu, tak musí být dostatek peněz na vysoké školy, které tuto zemi živí, je tam největší počet patentů a tak dále.

Bohužel je to samozřejmě nemilé, ale na druhou stranu v současné chvíli pracují především úřední aparáty. Na ministerstvu školství je velmi schopná vrchní ředitelka pro vysoké školy, takže bezprostředně by to vliv nemělo mít.

Ale samozřejmě čím dříve bude plnohodnotným ministrem jmenován, tím pro celý resort lépe.

Mikuláše Beka má na postu ministra pro evropské záležitosti nahradit náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák, který v pátek potvrdil, že nabídku přijal. Má hnutí STAN dost kompetentních lidí na obsazení ministerských funkcí?

To je myslím velice správná otázka. Tady bohužel už nesmí dojít k problému na školství, protože Mikuláš Bek je poslední z toho týmu, který ještě ministrem nebyl.

Netýká se to ale jenom školství, týká se to obecně ministerských pozic. Je škoda – ale není to zdaleka problém jenom hnutí STAN – že ve všech politických stranách špatně funguje něco, čemu bychom mohli říci odborné komise.

Každá strana, ať už opoziční, nebo koaliční, by měla mít třeba 10 nebo 15 lidí, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají.

Vznikl by tím přirozený rezervoár lidí, kteří nastoupí ať už na funkce ministra, náměstka nebo poradce. Bohužel tuto strukturu u stran nevidíme nebo je nefunkční.

Myslím, že politické strany by se měly starat o to mít schopné odborníky, ne jenom o žabomyší války, jak to vidíme třeba ve Sněmovně.