Samurajský meč, zkameněliny i teleskop na oblohu. Stát bude dražit majetek exředitele Homolky Dbalého
Chystá se dražba majetku exšéfa Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého, který stát zabavil coby součást trestu za korupci, dosud ho ale neprodal. Důvodem bylo Dbalého dovolání k Nejvyššímu soudu, který v případu rozhodl teprve letos v lednu. A to zamítavě. Se zabavenými věcmi, převážně uměleckými předměty, ale mezitím nešlo nakládat. To se nyní změnilo. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se proto rozhodl uspořádat aukci.
„V případě movitých věcí bylo vydáno rozhodnutí o nepotřebnosti tohoto majetku a předpokládá se jejich prodej prostřednictvím elektronického aukčního systému na webových stránkách www.nabidkamajetku.gov.cz,“ popsala pro iROZHLAS.cz mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová, jak bude naloženo se zbývajícím majetkem Dbalého, který propadl státu coby součást trestu za korupci.
„Jedná se například o soubor několika teleskopů, stativů, objektivů a jiného obdobného vybavení pro pozorování oblohy, zkameněliny, různé sošky, nástěnné kaligrafie, umělecké meče a mačety, medaile a jiné cenné kovy,“ vyjmenovala Tesařová, co všechno stát v chystané aukci nabídne k odkupu veřejnosti.
Půjde tedy především o umělecké předměty, které policie Dbalému zabavila během domovních prohlídek. V jeho bytě se během vyšetřování korupční aféry kolem Nemocnice Na Homolce našel třeba japonský meč wakizaši, který používali samurajové jako součást svojí výzbroje, sada stříbrných mincí Codex Gigas odkazujících na Ďáblovu bibli nebo kilové zlaté investiční medaile.
„Majetek mého klienta propadl státu, tj. na stát přešlo vlastnické právo k zajištěnému majetku. Stát prostřednictvím ÚZSVM nakládá s tímto majetkem autonomně a nemá žádnou informační povinnost ani vůči klientovi, jakým způsobem s postiženým majetkem naložil či nakládá,“ reagovala na dotaz redakce Dbalého advokátka Katarína Kožiaková Oboňová, zda je její klient s aukcí obeznámen.
Podíl na domě
Prodávat se bude také Dbalého podíl na rodinném domě a přilehlých pozemcích v Hostivici u Prahy, jehož většinovým vlastníkem je sestra odsouzeného lékaře. Ten ale do dražby nepůjde. „U ideální 1/6 nemovitostí v katastrálním území Hostivice bylo rozhodnuto o přímém prodeji druhému většinovému spoluvlastníkovi,“ vysvětlila mluvčí Tesařová. Majetkový úřad proto nyní nechá vypracovat nezávislý znalecký posudek pro stanovení kupní ceny.
Stát má ve vlastnictví ještě Dbalého pozemky na Smíchově, které přiléhaly k jeho tamnímu bytu. Mezonet 6+kk za skoro 12 milionů nedaleko Nemocnice Na Homolce, za který splácel hypotéku, se prodal již dříve v exekutorské dražbě ještě před vynesením rozsudku o propadnutí státu. Na tyto pozemky se ale zřejmě tehdy zapomnělo. O formě jejich prodeje se teď podle majetkového úřadu aktuálně jedná.
Ještě donedávna přitom s tímto majetkem nešlo nakládat. Dbalý totiž proti odsuzujícímu rozsudku, jehož součástí bylo i propadnutí veškerého majetku, podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ten se s případem vypořádal až letos v lednu. „Dovolání bylo odmítnuto jako zjevně neopodstatněné,“ rozhodl nakonec po třech letech od jeho podání.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ale musel počkat ještě na písemné zdůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, což trvalo několik měsíců. K prodeji cenných předmětů i zmíněných podílů na nemovitostech v Hostivici, které státu propadly před dvěma lety, proto přistupuje až nyní.
Zmínky v deníku
Výtěžek ze zabaveného majetku by měl jít na náhradu škody Nemocnice Na Homolce. Ta byla na základě předchozích rozsudků soudů vyčíslená původně na 112 milionů korun. Zčásti se zaplatila prodejem Dbalého majetku, část pak uhradili další odsouzení. Stále však zbývá doplatit ze strany Dbalého jedenáct milionů korun. Zda se tuto částku podaří pokrýt z chystané aukce, v tuto chvíli není jasné.
Zabavený byt i auta
Kriminalisté Dbalému zajistili také byt za skoro 12 milionů, za který splácel hypotéku, tři vozidla za 1,7 milionu korun, sochy a obrazy za 920 tisíc a další movité věci za milion korun. Zajistili však také poštovní známky za více než tři miliony korun, investiční mince za 255 tisíc, nože a meče za 346 tisíc, jízdní kolo za 140 tisíc či a patery hodinky za 150 tisíc korun. Část tohoto majetku byla již dříve prodána v exekutorské dražbě.
Zajistili mu také kufr naplněný 21 miliony korun, 185 tisíci eury, 5 000 dolary, tři a půl kilogramy zlata, několika vzácnými známkami a podepsanou knihou Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky.
Poznámky o nákupech luxusního zboží včetně hodinek, cenných známek a investičního zlata obsahuje i Dbalého deník, do kterého si někdejší špičkový chirurg zapisoval i detaily o úplatcích. Kriminalisté se posléze během vyšetřování snažili pomocí těchto zmínek a daňových dokladů doložit věrohodnost deníkových záznamů.
„Ráno v obchodě se zlatem v Obecním domě vyzvednutí 2 zlatých investičních mincí (Předsednictví Evropské unii a 650 let založení Karlova mostu á 900 000 Kč) a koupě faksimile Codex Gigas a 3 stříbrných mincí Codex Gigas,“ zapsal si například Dbalý do deníku v únoru 2009. Policie to posléze s pomocí účtenek ověřila, jen za dvě zlaté investiční mince Dbalý zaplatil celkem 1,8 milionu korun.
Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce byl v korupční kauze pravomocně odsouzen k deseti letům vězení. Na začátku září loňského roku však byl podmíněně propuštěn po třetině trestu, tedy po třech letech ve vězení. Soud stanovil Dbalému sedmiletou zkušební dobu.