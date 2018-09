Dbalý čelí v kauze Homolka třetí obžalobě. U soudu přistála den před tím, než si vyslechl trest 9 let

Vladimír Dbalý a další tři lidé čelí nové obžalobě v kauze Nemocnice Na Homolce. Státní zástupce Zdeněk Matula exšéfa zdravotnického zařízení posílá před soud již potřetí. Jeho obhájkyně Katarína Kožiaková Oboňová serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že vyrozumění o obžalobě Dbalý obdržel tento týden v úterý, den před tím, než dostal trest devět let a propadnutí veškerého majetku v první větvi kauzy. Obžaloba leží u Městského soudu v Praze. Praha 15:08 26. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Včera (v úterý) byla Vrchním státním zastupitelstvím v Praze podána obžaloba na čtyři muže, mezi nimi na Vladimíra Dbalého,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Sám Dbalý už informaci o obžalobě dostal. „Včera (v úterý) nám bylo doručeno vyrozumění, že ve třetí větvi kauzy Nemocnice Na Homolce byla k soudu podána obžaloba,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Dbalého obhájkyně Kožiaková.

Státní zástupce Zdeněk Matula pouze uvedl, že obeslal zúčastněné strany, vzhledem k tomu, že ode všech v úterý ještě neměl potvrzení o doručení, však podrobnosti nekomentoval.

Tři okruhy zakázek

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Policie opět vychází z lékařových zápisků, podle nichž na úplatcích s kolegy rozdělil nejméně 14 milionů korun. Mezi dalšími obviněnými jsou Dbalého někdejší náměstek Michal Toběrný a další lékař Nemocnice Na Homolce František Tovaryš.

Podle policie uplácel šéf společnosti Hypokramed Vratislav Roubal, a to kvůli zakázkám na dodávku speciálního zařízení pro pracoviště navigované chirurgie z roku 2007 v hodnotě 74 milionů korun a i za dodávku zobrazovacího zařízení pracujícího se dvěma druhy tomografie za 94,5 milionu korun.

Manažer stíhání unikl

„5. 3. 2008 s M. v Mövenpicku meet s Roubalem (kroutí se jak svině), měl se ozvat již začátkem února s dluhem 4M - lže, jak když tiskne, ale vyřídí to co nejrychleji,“ zapsal si například do svých poznámek Dbalý. Roubal ale - na rozdíl od lékařů - stíhaný není, protože jeho skutek je již promlčen.

Stíhání naopak čelí Jan Valtr ze společnosti Gereo. Podle policie za poradenství od nemocnice měsíčně inkasoval 100 tisíc, ve skutečnosti však údajně s ničím neradil.

„Dbalý za to inkasoval úplatek 70 tisíc korun jednou za tři měsíce," píší policisté v obvinění týkajícím se třetí větve kauzy. Když původní smlouva doběhla, dvojice ji změnila na 95 tisíc měsíčně. Někdejší ředitel pak měl od Valtra brát na úplatcích 75 tisíc každý třetí měsíc.

Uniká díky ‚nemoci‘

Kriminalisté obvinili také podnikatele Ladislava Janigu. Údajně Dbalého uplácel, aby jeho společnost od nemocnice získala lukrativní smlouvu. Státní zástupce ho ovšem z trestního stíhání vyloučil kvůli údajně vážné nemoci.

Server iROZHLAS.cz nicméně Janigu v červnu zastihl na cestě do jeho firmy Janiga Labs, s. r. o., loni v listopadu se mu dovolal přímo do kanceláře. Podnikatel zatím mezi obžalovanými nefiguruje.

Třetí obžaloba přišla k soudu pouhý den před vynesením prvního verdiktu v kauze. Kvůli údajným machinacím při zakázkám na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože ve středu soud exšéfa Homolky potrestal devíti roky a propadnutím veškerého majetku, Toběrný odešel s osmiletým trestem a pokutou pět milionů korun. Tresty si vyslechlo i dalších pět obžalovaných. (DETAILY NAJDETE ZDE)