Exšéf Homolky čelí třetí obžalobě. Soud hledá termín, Dbalému hrozí až 12 let ve vězení

Třetí obžaloba na někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého tvrdí, že kvůli úplatkům přijímaným od dodavatelů poškodil společně s dalšími obviněnými nemocnici o nejméně 17,8 milionu korun. Pražský městský soud se chtěl případem začít zabývat příští měsíc, naplánované termíny ale nyní zrušil a náhradní prozatím nestanovil. Praha 11:46 7. listopadu 2020

„Předsedkyně senátu zrušila termín nařízeného hlavního líčení kvůli omluvě jednoho z obhájců, který doložil kolizi, tedy nařízené hlavní líčení v jiné věci,“ vysvětlila mluvčí soudu Markéta Puci.

Obžaloba viní ve třetí větvi nemocničních zakázek vedle Dbalého také jeho bývalého náměstka Michala Toběrného a Jana Valtra, jenž figuruje v jiných kauzách jako spolupracovník vlivného lobbisty Iva Rittiga. Dbalému a Toběrnému hrozí za přijímání úplatků a porušování povinností při správě cizího majetku pět až 12 let vězení, Valtrovi za podplácení maximálně šest let. Obžalobě původně čelil i někdejší primář neurochirurgie na Homolce František Tovaryš, soud však letos v říjnu jeho stíhání zastavil kvůli duševní chorobě.

Kauza se týká období let 2006 až 2011 a zahrnuje nemocniční veřejné zakázky na dodávku zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, dodávku hybridního zobrazovacího zařízení, poskytování poradenských služeb a poskytování správy a vývoje aplikací. Státní zástupce Zdeněk Matula tvrdí, že obžalovaní si mezi sebou předali úplatky ve výši minimálně 15 milionů korun.

Dvě z těchto zakázek v hodnotě 74 a 94 milionů korun získala v letech 2007 a 2008 společnost Hypokramed. Podle obžaloby za to její jednatel Vratislav Roubal přislíbil Dbalému a Toběrnému jako úplatek celkem devět milionů, jež jim také předal. Obžaloba také popisuje, že Roubal s předáním peněz otálel, Dbalý jej musel upomínat a pohrozil mu, že jeho firmě pozastaví proplácení faktur.

Zakázka na správu a vývoj aplikací v nemocnici získala firma Janiga Labs, a to už krátce před Dbalého nástupem na místo ředitele. Obžaloba uvádí, že Dbalý požádal prostřednictvím Tovaryše jednatele Ladislava Janigu o pravidelné poskytování úplatků za to, že nemocnice uzavřenou smlouvu nevypoví. Janiga pak údajně svému známému Tovaryšovi měsíčně předával 55 000 korun a Dbalému posílal dalších 50 000, a to od října 2006 až do ledna 2010, tedy úplatky tvořily celkem 4,3 milionu. Dbalý si pak údajně od Janigy vyžádal navíc ještě 1,5 milionu korun za prodloužení smlouvy.

Poslední část obžaloby se týká Valtra, s nímž se údajně Dbalý v roce 2009 dohodl, že jeho společnosti Gereo zadá zakázku na poradenské služby, pokud mu Valtr bude ve čtvrtletních intervalech odevzdávat 75 000 korun. Poradenství se týkalo zajištění úklidových prací, ostrahy objektu nebo dodávek nemocničního prádla. „Nemocnice disponovala dostatečným odborným aparátem a poskytování poradenských služeb tohoto druhu od externího dodavatele nepotřebovala,“ konstatoval státní zástupce. Smlouva byla podle něj pro nemocnici nevýhodná i proto, že Gereo si mohla každý měsíc nárokovat paušální odměnu bez toho, že by od ní Dbalý vyžadoval zprávy o odvedené činnosti.

Firma následně získala i další smlouvu o poradenství mimo jiné v oblasti zajištění dodávek energií a IT služeb. Matula tvrdí, že nemocnici vznikla kvůli zaplaceným fakturám škoda 2,95 milionu a že Valtr předal Dbalému celkem 625 000 korun. Valtr je spolu s lobbistou Rittigem obžalovaný také z praní špinavých peněz v tzv. jízdenkové kauze pražského dopravního podniku, od letoška pak ohledně tohoto podniku čelí ještě obžalobě za fakturaci fiktivních služeb.

Dbalý si má za první část korupční kauzy odpykat devět let vězení, za druhou 8,5 roku. Součástí rozsudků je i propadnutí majetku a peněžitý trest 10,9 milionu korun. Ani jeden z verdiktů není pravomocný. V Česku se tresty nesčítají, takže Dbalému hrozí maximálně propadnutí majetku a 12 let vězení, což je horní hranice trestu za přijímání úplatků. Druhou větev případu by měl ještě v listopadu projednat odvolací soud. Termín zasedání u první větve kauzy zatím nestanovil.

