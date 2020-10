Sebereportování se rozjíždí, formulář odevzdala čtvrtina lidí. ‚Hygienici ho chválí,‘ říká Hajdúch

Ostrý provoz takzvaného sebereportování začal v úterý v poledne. Do středečního večera dostalo odkaz na formulář 8118 lidí s covidem-19, údaje o sobě a svých kontaktech vyplnilo 1940 z nich. „Myslím, že se můžeme dostat nad polovinu odevzdaných formulářů,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, který měl na starosti pilotní testování. Praha 15:44 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nový nástroj má urychlit epidemiologické šetření a dohledávání případných nakažených. To podle Hajdúcha funguje a hygienici systém chválí. „Líbí se jim to. A chtěli by, aby to používal maximální počet lidí,“ řekl redakci Hajdúch.

„Včera jsme měli 24 hodin plného provozu, chtěli jsme to mít nejdřív odzkoušené na provozu po celé republice,“ dodal.

Podle vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly sebereportovací formulář vyplnilo 24 procent obeslaných lidí s pozitivním testem na covid-19. Hajdúch uvedl, že za prvních 24 hodin se rozeslalo 5741 textových zpráv s odkazem na formulář a vyplnilo ho 1246 příjemců.

„Na první pohled vidíme, že to vyplní třetina lidí. Myslím si však, že se můžeme dostat nad polovinu odevzdaných formulářů. Dá se dostat na vyšší čísla, lidé o tom ale nejdřív musí víc vědět,“ uvedl Hajdúch.

V pilotním provozu, který úternímu spuštění předcházel, vyplnilo formulář podle posledních dat Chytré karantény zhruba 1300 lidí. O webovém formuláři, kde by lidé potřebné informace mohli vypsat ještě před kontaktování hygienou, mluvil premiér Andrej Babiš (ANO) 9. září. Jeho spuštění avizoval v týdnu od 21. září bývalý ministr Adam Vojtěch (za ANO). Pilotní provoz začal na začátku října.

Hygienici i současný ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) již dříve připomněli, že formulář práci hygieniků nenahradí. Budou ale moci díky předem vyplněným datům s nakaženým telefonovat kratší dobu nebo oslovit dříve jeho kontakty.

Zejména v Praze a středních Čechách kvůli velkému nárůstu nových případů hygienická stanice nestíhá všechny včas trasovat. Do 24 hodin zvládá oslovit 41 procent pozitivně testovaných a 65 procent jejich rizikových kontaktů.

Do telefonování kontaktům se zapojují hygienici z méně zasažených krajů, armádní medici a postupně také proškolení laici, například z celní správy nebo úřadu vlády. Hygieniků je 865, dalších pracovníků 353. Podle webu Chytré karantény trvá hovor s pozitivním průměrně 11 minut, s kontakty pak šest minut. Celkově 13. října telefonovali hygienici a jejich spolupracovníci téměř 89 800 minut a vyřešili 4575 pozitivních případů a 7080 jejich kontaktů. Průměrně měl každý pozitivní kontakty tři.