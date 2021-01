Dzurilla o rezervačním systému: První termíny jsou na sobotu, volná místa budou postupně přibývat

V pátek v 8.00 se spustil Centrální rezervační systém pro očkování. Na stránky crs.uzis.cz a registrace.mzcr.cz se mohou zatím přihlásit pouze senioři, kterým je nejméně 80 let. Pomoct jim může rodina nebo operátoři na lince 1221. „Na pátek termíny ještě nejsou, první jsou dostupné od soboty. Teď je dostupných 2000 míst, další budou přibývat,“ řekl Radiožurnálu před spuštěním systému vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Praha 9:31 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Vladimíra Dzurilly je rezervační systém na prvotní nápor zájemců o očkování dobře připraven | Foto: Zdeněk Rerych | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se stane, jakmile se desetitisíce lidí přihlásí do rezervačního systému? Nezablokuje ho to?

Udělali jsme spoustu práce, aby byla posílená infrastruktura a bylo to dobře udělané. Věřím, že nápor, který tam bude, ustojíme. Chtěl bych také říct, že není důvod spěchat. Registrace úplně neurčuje, kdy se budete moct na očkování rezervovat.

Platí, že se můžou přihlásit pouze lidé, kterým je nejméně 80 let, nebo se budou moct registrovat i senioři, kterým bude 80 až v průběhu roku?

Je to pro lidi, kterým je 80 let v pátek nebo jim bylo 80 let už dřív. Tedy lidé, kteří završili 80 let.

Dostanou někteří senioři termíny pro očkování už v pátek?

Na pátek termíny ještě nejsou, první jsou dostupné od soboty. Teď máme předvyplněno 2000 míst.

Znamená to, že většina seniorů se zatím pouze zaregistruje a bude čekat na druhou SMS s informací, kdy a kam mají přijít na očkování? Dostanou ji hned po registraci?

Rozhodně ne. V pátek budeme registrovat každého nad 80 let, kdo registraci provede. Na základě toho se někteří dostanou i na konkrétní rezervaci očkovacího místa. S tím, jak budou přicházet vakcíny, budou volná místa přibývat. Pak je to na každém, aby se na termíny podíval.

Co když nebude seniorům termín na očkování vyhovovat? Dá se změnit?

Rezervuje se každý sám, termín nebudeme předvyplňovat.

Seniorům tedy přijde textová zpráva s kódem, který zadají a tam se budou rezervovat?

Přesně tak. Je to pro nás potvrzení, kterému říkáme PIN 2 – je to kód, který jde využít v čase a není tak nutné se znovu registrovat. Když už lidé projdou modelem registrace, tak se jen přihlásí a vyberou si termín.

Když někdo udělá při vyplňování chybu, může se vrátit zpět?

Samozřejmě, dá se to změnit.

Jednodušší doména?

Adresy pro rezervaci jsou crs.uzis.cz a registrace.mzcr.cz. Nejsou tak úplně nejlehčí na zapamatování. Nešlo vymyslet něco jednoduššího?

Chceme to ještě přehodit. Do Centrálního rezervačního systému (CRS), kde jsme na začátku udělali objednávky na všechny testy, testy které máme, jsme přidali i kolonku pro vakcinaci. Druhá stránka je registrace.mzcr.cz. Rozhodně ještě přidáme rozcestníkovou adresu.

Kdy by se to mohlo povést?

Doufáme, že hned v příštím týdnu.

Systém se testoval. Dali jste ho vyzkoušet i lidem nad 80 let?

Podívalo se do něj vícero lidí. Předvyplňujeme údaje, které lidé nebudou muset v průběhu očkování či na očkovacím centru vyplňovat. Je to i kvůli tomu, že je tam více údajů a aby práce na očkovacím centru byla co nejjednodušší. Tedy že se následně vyplní jen šarže vakcíny.

Co když se seniorům v den očkování udělá zle a nebudou se moct dostavit?

Když nepřijdou, termín propadne a je potřeba nová rezervace.

Když se bude senior registrovat přes linku 1221, operátor mu pak bude kvůli volným termínům na očkování volat?

Chtěli bychom to takto, ano. Když budou volné termíny, měli by operátoři volat. Ale mělo by to pracovat tak, aby impulz chodil od lidí, kteří budou mít o vakcinaci zájem.