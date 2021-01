Zvládne rezervační systém k očkování nápor statisíců lidí? Věříme, že ano, říká Dzurilla

Kraje můžou do pondělí posílat ministerstvu zdravotnictví připomínky k rezervačnímu systému pro očkování proti koronaviru. Ten by měl být spuštěný 15. ledna. Přístupný bude nejprve pro seniory starší 80 let, a to včetně těch, kteří věku dosáhnou až letos. Zaregistrovat se budou moct online, přes systém půjde rovnou rezervovat i termín. Postup Radiožurnálu popsal vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla. Praha 18:57 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla | Foto: Zdeněk Rerych | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jenom seniorů nad 80 let je více než 400 000. Zvládne systém situaci, kdy se do něj 15. ledna bude snažit sebe nebo své blízké zaregistrovat přes 300 000 lidí?

Rozhodně věříme, že ano. Je to pro nás jenom začátek. Od 1. února spustíme systém pro všechny, a to mohou být i miliony lidí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Spuštění rezervačního systému k očkován se blíží. Poslechněte si celý rozhovor s vládním zmocněncem pro informační technologie Vladimírem Dzurillou.

Kdy bude spuštěn pilotní systém, o němž mluvil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO)? Do ostrého začátku zbývá už jen pět dní.

Spustíme ho na webu a budeme rozdávat přístupy. Chceme, aby od pondělí a úterý mohly kraje řídit své části. Pracujeme na tom, abychom jim to mohli co nejdříve zpřístupnit.

Pilotní přístup tak bude přístupný pouze pro koordinátory?

Ano, pilot pro všechny spustíme od 15. ledna. Přes něj už se mohou registrovat senioři nad 80 let. Každý se ale bude moct podívat, jak systém funguje.

Pro upřesnění, s věkovou hranicí 80 let - jde o lidi, kterým tento rok teprve bude 80, nebo je to pro seniory jen nad 80 let?

Řídíme se rodného čísla. Pokud lidé dovršili 80 let, mohou se zaregistrovat.

Dodatečné funkce

Jak bude systém kompatibilní s tím, že kraje chtějí mít možnost pozvánky samy řídit dle personálních možností a dodávek vakcín?

Více rezervačních systémů určitě není dobrý způsob - například u PCR testování jsme na základní dashboard napojovali dalších 67 systémů. V tom pak vzniká zmatek a data jsou neaktuální. Ne každý systém posílá aktualizaci ve stejnou chvíli - některé jsou online hned, u jiných to trvá 15 minut nebo hodinu. Apelujeme tak na to, aby byl jen jeden centrální systém, kde každý uvidí všechno aktuálně.

Co rezervační systém umí a co dokáže zprostředkovat?

Rozlišujeme registraci a rezervaci. Registrací se začíná - vyplní se věk, povolání a zdravotní stav, podle něhož může dojít k prioritizaci časů pro testování. Následně je proběhne rezervace na konkrétní termín. Zároveň půjde také přesunout termín rezervace.

Rezervaci na konkrétní termín bude provádět ten, kdo bude očkovat nebo sám zájemce?

Ten, kdo se na očkování hlásí. Nejdříve se zaregistruje, systém následně vyhodnotí, jestli může přijít již nyní nebo v únoru či v březnu. Případně dostane notifikaci, jakmile se okno otevře a vakcíny budou dostupné i pro kategorii, do které dotyčný patří.

Dostane se zájemce do nejbližšího očkovacího centra? Zohledňuje systém bydliště?

Ano, je to tak. Chtěli bychom, aby bylo předdefinováno centrum, které je nejblíž.

Jak je zajištěné, aby se po přihlášení lidem neozývali společně centra i praktičtí lékaři?

Pokud bude pouze jeden rezervační systém, budeme vědět, že je člověk registrován jen jednou a tím pádem se i rezervuje pouze jednou. Je tak zajištěno, že se nebude rezervace duplikovat a lidé to nebudou zkoušet na více místech.