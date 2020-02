Zemřel Vladimír Hradec. Bratřím Mašínům ukrýval zbraně a byl součástí třetího odboje

Ve věku 88 let zemřel ve čtvrtek Vladimír Hradec, který v 50. letech minulého století spolupracoval s protikomunistickou odbojovou skupinou bratří Mašínů. Do plánů skupiny zasvěcen nebyl a do jejích akcí se přímo nezapojoval, za ukrývání zbraní byl ale odsouzen do vězení, ve kterém strávil deset let. O Hradcově úmrtí v neděli informoval jeho synovec Jiří Hradec. Poslední rozloučení bude 25. února v Mělníku.

