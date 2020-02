Spor Kremlíka s Janouškem sleduje advokátní komora. Pokud se na ni obrátí, zahájí smírčí řízení

Případem exministra dopravy a advokáta Vladimíra Kremlíka (za ANO), který nařkl právníka Martina Janouška z korupce kvůli zakázce spojené s výběrem mýta, by se mohla zabývat i Česká advokátní komora. Její mluvčí Iva Chaloupková serveru iROZHLAS.cz řekla, že by se advokáti na organizaci měli obracet předtím, než jdou kvůli sporům na policii. Jestli se ale dvojice na komoru obrátí, není jasné. Ani jeden z nich na dotazy redakce neodpověděl. Praha 6:49 5. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Kremlík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Česká advokátní komora může maximálně na celou věc zareagovat tak, že zahájí smírčí řízení mezi advokáty, pokud se na nás některý z nich kvůli smíru obrátí. Sama advokátní komora takové řízení ale iniciovat nemůže,“ přiblížila redakci mluvčí advokátní komory Iva Chaloupková. Podmínkou je, že se alespoň jeden z advokátů bude podle ní cítit výroky druhého poškozen.

Mluvčí Chaloupková vychází ze zákona o advokacii. Podle paragrafu 28 mají totiž advokáti předtím, než proti sobě „zahájí soudní nebo jiné řízení ve věci související s výkonem advokacie“, povinnost využít smírčího řízení před orgánem komory. Spory mezi advokáty zpravidla řeší tříčlenná smírčí komise. „Ročně vedeme několik málo desítek případů,“ popsala dále mluvčí.

Advokátní komora má ale do budoucna případně i další možnost. Pokud by byl některý z daných právníků nakonec obviněn z trestného činu, mohla by mu profesní organizace sama jeho praxi pozastavit.

„V případě, že bude některý z aktérů této kauzy trestně stíhaný, povede pak Česká advokátní komora s dotyčným řízení o možném pozastavení výkonu advokacie do pravomocného skončení jeho stíhání,“ pokračovala mluvčí.

Jde podle ní o velmi přísné preventivní opatření, aby nebyla ohrožena důvěra v advokáty. „Znamená, že pokud mu představenstvo komory výkon advokacie pozastaví, až do skončení jeho trestní kauzy nesmí advokacii vykonávat,“ vysvětlila.

Údajný úplatek

Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík řekl serveru Seznam Zprávy.cz, že mu advokát Martin Janoušek nabídl před Vánoci úplatek ve výši 1,5 milionu korun. Janoušek po Kremlíkovi údajně chtěl, aby dohled nad výběrem mýtného zůstal společnosti CGI a nebyl svěřen státní firmě Cendis.

O nabízeném úplatku se exministr rozhodl informovat šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku až v lednu, tedy několik týdnů po schůzce a šest dní před odvoláním z funkce. Korupci ovšem musí veřejní funkcionáři stejně jako všichni ostatní ohlašovat ze zákona. Trestní oznámení podal Kremlík až v pondělí po zveřejnění kauzy, jak informoval server Seznam Zprávy.

Janoušek s obviněním nesouhlasí. Ve veřejném prohlášení napsal, že se s Kremlíkem sešel v sobotu v Krkonoších, kde se bavili o exministrově odvolání. „Mezi jinými pronesl i větu o nabídce 1,5 milionu, která mě zarazila, protože jsem nevěděl, o čem mluví, a proto jsem se snažil konverzaci odvést do ztracena větou, že o tom nic netuším,“ uvedl také s tím, že na Kremlíka podá trestní oznámení.

Společnost CGI prováděla supervizi i u předešlého mýtného systému a původně vyhrála tendr i na nové mýtné, které začalo od ledna.

Ministerstvo dopravy však začalo připravovat možnost, že by zakázku převzala státní firma Cendis v případě, že antimonopolní úřad tendr pro CGI neposvětí. To se sice nestalo, ale Kremlíkův nástupce Karel Havlíček (za ANO) nakonec zakázku pro CGI zrušil s tím, že stát tak ušetří.