Kremlík končí jako ministr dopravy. Babiš vyzval k odchodu i jeho náměstka a šéfa dopravního fondu

STAN bude usilovat o post předsedy Senátu. Povinností Kubery se už nyní ujme jeho zástupce Růžička

Bývalý šéf senátního klubu STAN Jan Horník serveru iROZHLAS.cz řekl, že pokud by se nový předseda Senátu volil nyní, měl by jím být někdo z klubu Starostů. A to je právě Jiří Růžička.