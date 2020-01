Jediné možné řešení, hodnotí opozice odvolání Kremlíka. ANO podle ní není schopné resort řídit

Vypadá to, že ministr Kremlík nedokázal dostatečně zdůvodnit zbytečně vyhozených 400 milionů na eshop s dálničními známkami. Zajímalo by mě, jak se tedy premiér Babiš postaví k ostatním ministrům, na jejichž resortech mizí každý rok stovky milionů v předpotopních IT systémech.